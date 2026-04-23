Santiago del Moro anunció cuándo será el repechaje en Gran Hermano: ¿Vuelve Andrea del Boca?

A lo que el anuncio tomó por sorpresa y lleno de ilusión a varios de ellos y agregó que “falta poquito” para esa instancia del programa.

De inmediato, en las redes sociales y en el público en general volvió a aparecer la posibilidad de que Andrea del Boca pueda volver a entrar a la casa después de aquel accidente que la obligó a dejar el reality.

Desde hace algunos días existe el rumor de que la actriz podría regresar al programa después de unas semanas en el exterior tras sufrir esa dura caída con la boca al piso provocándole una impactante herida con sangre.

Lo que sí está confirmado es que el repechaje se realizará en el mes de mayo, con cupos limitados para los exparticipantes y la inclusión de nuevos jugadores. ¿Vuelve Andrea del Boca a la famosa casa tras el accidente?

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Solange Abraham volvió a Gran Hermano y desató un caos

A pocas horas de volver a Gran Hermano tras su experiencia en el exterior, Solange Abraham quedó en el centro de un fuerte enfrentamiento en el cuarto de las mujeres que rápidamente se trasladó al resto de la casa.

El conflicto empezó incluso antes de su ingreso, Daniela De Lucía había pedido cambiar su cama de lugar para no dormir cerca de Sol. Pero la situación escaló cuando Abraham descubrió que su cama no tenía sábanas y, sobre todo, que una foto personal que había dejado ya no estaba en su lugar.

“¿Por qué me sacaste la foto? Eso es robo. 'Ay, mi estrategia de juego es sacar la foto de Sol'. Chicas dale, somos grandes, a ver si se ponen las pilas”, ironizó Sol.

Yipio minimizó el reclamo y aseguró que su compañera buscaba generar show tras su regreso. Sin embargo, Abraham redobló la apuesta: “Si yo tengo mi foto que tanto les molesta y la sacan… ¿vos te pensás que yo necesito hacer show?”, planteó.

“La cambiamos de pared, ¿tanto escándalo por cambiar la foto de pared? Jodete, manejate, ponete en cuatro y buscala”, le aclaró Yipio. A lo que Daniela comentó picante: “Buscala si tanto te interesa. Vos siempre víctima, ‘yo soy jugadora, esto es un juego, tengo la mejor estrategia del mundo, hice el master Gran Hermano’. Esto es ella, volvió de México subida a un pony invisible, ahora está haciendo burla porque es lo único que sabe hacer. Si ustedes eligen esto, yo me voy feliz por la puerta dorada”.