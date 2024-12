Gran Hermano: Renato Rossini le puso fin al misterio de su vínculo con Marcos Ginocchio y dijo toda la verdad

“Como digo, Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento....", afirmó el joven de Perú dejando en claro que solo mantenían un amistad.

De todas formas, el jugador reveló que tenían encuentros pendientes y que Marcos le prometió que lo esperaba para el momento de su salida del reality.

"Me aseguro que ya cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no podía venir. O sea, no estaba en Capital cuando yo estaba", explicó Renato.

Daniela Celis se fue de boca y habló del vínculo de Renato con un ex Gran Hermano

Daniela Celis lanzó una bomba al aire en All Access, el programa que cubre todo lo que pasa en la casa de Gran Hermano 2024. La morocha sorprendió al hablar de la vida sexual de Renato Rossini.

"¿Juli Poggio estuvo con Renato?", lanzó Diego Poggio. "¡No, chicos! Renato está más cerca de estar con otra persona que con Juli", exclamó la novia de Thiago Medina.

"¿Con quién...?", le preguntaron todos en el panel. "No sé... chau, me voy!", acotó Daniela, ante el asombro de Diego y La Tora, que estaban intrigados escuchando los dichos de la morocha.

Ante la incertidumbre, Daniela trató de cubrirse la boca y le dijo -en voz baja- a Diego el nombre del ex Gran Hermano que sí habría estado con Renato. Enseguida, las redes sociales explotaron y recordaron un rumor que surgió apenas empezó la edición actual del reality de Telefe.

Cuando el peruano ingresó al juego trascendieron fotos con Marcos Ginocchio. Hay quienes vincularon a Renato con el ganador de Gran Hermano. Los dichos de la morocha revivieron ese rumor.