Grave denuncia contra Cinthia Fernández luego de ingresar a una propiedad privada con gas pimienta

Lo cierto es que para la mamá de Charis, Bella y Francesca no lo consideró algo liviano, se asustó ante los hechos y salió a defender a sus tres niñas con un gas pimienta en la mano.

Embed

"La vecina hizo la denuncia porque Cinthia entró al jardín de la casa con gas pimienta para atacar a los chicos porque le rompieron la puerta. No solo hay denuncias de personas del barrio, sino que hay de otras personas", sumó la periodista.

Los audios de los padres de las personas damnificadas y los relatos eran estremecedores, ya que aseguraron que la panelista tiró una cantidad tal de gas pimienta que muchas personas fueron lastimadas.

Si bien Cinthia negó buena parte de los hechos y la historia según ella es otra, la denuncia está en curso y en las próximas horas se sabrá más sobre el caso.

Embed

Desgarrador relato de Cinthia Fernández por el escándalo con sus vecinos: "Podrían haber matado a mi hija"

Cinthia Fernández protagonizó un terrible escándalo en el barrio privado donde vive, con la rotura de la puerta de su casa por parte de otras personas y luego ella se acercó a una fiesta de unos vecinos y arrojó gas pimienta, según informó Carlos Monti en el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

En este sentido, la panelista le envió un audio a Natalie Weber y contó qué fue lo que pasó, confirmando que rompieron la vivienda de su casa y no sabía quiénes eran.

"Si yo salía con un cuchillo termino presa. Mi hija pasó un momento de mierda porque estaba al lado del ventanal y la podrían haber matado y me tengo que aguantar que me juzguen por un gas pimienta de mier.. Lo volvería a hacer mil veces", precisó Cinthia muy angustiada.

Embed

"Me quisieron ensuciar pero les cerré el cu.. porque está lleno de cámaras de seguridad en mi casa. Hace un mes entraron a robar dos veces al barrio. Cuál es la gracia de romperle la puerta a la mina de la tele? No entiendo", agregó.

Y remarcó: "Mi puerta está para el or... y tengo turno para un mes con el carpintero. ¿Por qué? No me lo merezco".

"Pensé que nos estaban choreando, pasé un momento de mierda y estaban mis hijas. Los escuché clarito que iban a volver. Me rompen los hue.. todo el tiempo", reafirmó Cinthia Fernández.

Y cerró muy enojada por la versión de los efectivos de seguridad del barrio privado: "La guardia poniendo un comunicado falso diciendo que acudieron rápidamente... Los van a tener que echar a todos, no voy a parar, nadie me vino a ayudar. Hay video de todo".