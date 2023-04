Desgarrador relato de Cinthia Fernández por el escándalo con sus vecinos: "Podrían haber matado a mi hija"

"Si yo salía con un cuchillo termino presa. Mi hija pasó un momento de mierda porque estaba al lado del ventanal y la podrían haber matado y me tengo que aguantar que me juzguen por un gas pimienta de mier.. Lo volvería a hacer mil veces", precisó Cinthia muy angustiada.

Embed

"Me quisieron ensuciar pero les cerré el cu.. porque está lleno de cámaras de seguridad en mi casa. Hace un mes entraron a robar dos veces al barrio. Cuál es la gracia de romperle la puerta a la mina de la tele? No entiendo", agregó.

Y remarcó: "Mi puerta está para el or... y tengo turno para un mes con el carpintero. ¿Por qué? No me lo merezco".

"Pensé que nos estaban choreando, pasé un momento de mierda y estaban mis hijas. Los escuché clarito que iban a volver. Me rompen los hue.. todo el tiempo", reafirmó Cinthia Fernández.

Y cerró muy enojada por la versión de los efectivos de seguridad del barrio privado: "La guardia poniendo un comunicado falso diciendo que acudieron rápidamente... Los van a tener que echar a todos, no voy a parar, nadie me vino a ayudar. Hay video de todo".

cinthia fernandez 7.jpg

Cómo fue el escándalo de Cinthia Fernández con sus vecinos: puerta dañada y gas pimienta

Fue precisamente el día viernes 14 de abril, según consta en el documento al que accedió el periodista, donde Cinthia Fernández denunció que fue rota la puerta de su vivienda y, posteriormente, ella se habría acercado a la vivienda de un vecino donde se desarrollaba una fiesta y habría arrojado gas pimienta a la gente.

"La gente de seguridad mezcla los dos temas. Lo que sucedió en el lote de Cinthia con la puerta y después lo del gas pimienta. Ella no tiene muy buena relación con los vecinos. Se supone que primero a ella le rompieron la puerta y después pasó lo del gas pimienta a los invitados de la fiesta", indicó el periodista Carlos Monti en Desayuno Americano, América Tv.

Lo cierto es que el papá de unos los menores que acudió a esa fiesta denunció que su hijo se vio afectado por el gas pimienta. La relación entre la panelista y sus vecinos vendría muy tensa desde hace tiempo.

Fernández desde sus redes sociales contó lo que ocurrió con la puerta de su casa y cómo quedó dañada: "Miren, ¿hermoso no? Ya puse cámara, alarma, tengo que blindar las puertas... ¿Estamos no?".