Grave denuncia contra Ergün Demir: su ex lo acusa de violación, estafa y pedofilia

-Ergün Demir-

"Lo conocí en diciembre de 2016 de casualidad cuando visité a mi familia en un hotel y él me pidió el teléfono. Me manipuló a través de la religión y se vino a vivir conmigo. Me estafó. Me vendió los muebles y me dejó un embargo con el departamento", relató la ex del actor en una reciente entrevista.

De Cicco contó que, con el tiempo, descubrió que estuvo al lado de un psicópata: "No hay golpes ni gritos, es una seducción perversa que lleva a paralizarnos. Este tipo de personas te destruyen con sonrisas".

Un día, la ex del actor descubrió lo peor. "Hubo una situación límite en mi casa. Estuve agonizando porque me sentía mal. Le pedí que me lleve a mi habitación y me decía que no podía porque entrar a mi habitación era pecado. Llegué a la cama como pude. Después de dos horas llamé al SAME y, cuando llegó los médicos, se escondió para que no lo vieran. Me enteré que él me drogaba. Me di cuenta porque encontré jeringas en su habitación”, mencionó.

Eso no fue todo. Cicco reveló que Ergün abusó sexualmente de ella en la clínica: "Estuve en comas tres meses. Él me violaba dormida. Después de eso, tuve dos intentos de suicido. Me quería arrancar la piel y le decía: 'mirá en lo que me convertiste'”.

La ex pareja del actor está convencida que él la quería ver muerta. "Me quería muerta para que yo no hablara. Él abusaba de menores. Me mostraba fotos de una menor y se masturbaba nombrándola. ¡Es un pedófilo!", sentenció.

Ergün Demir y su deseo de volver a Buenos Aires

Ergün Demi logró una enorme popularidad tras haber interpretado a Ali Kemal en la telenovela Las mil y una noches, en 2015. Ante el suceso, Marcelo Tinelli lo convocó para el Bailando por un sueño.

Después de un año y medio trabajando en proyectos en la Argentina, el galán regresó a su país. "Gracias por todo, por este sueño cumplido", expresó al despedirse de Buenos Aires.

Actualmente, Erguen está con compromisos en Europa, pero no abandona su amor por nuestro país: "Viajo mucho a Europa porque es donde me dan trabajo. Tenía previsto hacer una película con una estrella argentina, pero eso quedó trunco debido a la pandemia".

Al finalizar, el actor turco manifestó que desea pronto venir al país. "Me gustaría volver. Es una tierra que amo", concluyó