Grave escándalo con Chula de Gran Hermano 2023 al ser denunciada penalmente: "Necesito que cumplas"

Pero tal parece que al momento de tener que publicar los videos en cuestión publicitando el servicio de catering en cuestión, la Chula no lo habría hecho motivo por el cual la emprendedora decidió llevar el asunto a la Justicia.

Y no conforme con ello, la denunciante en cuestión salió a hablar en El Ejército de la Mañana (Bondi).

La palabra de la denunciante de Chula de Gran Hermano

"Me bloquea de Whatsapp y le digo a mi hija 'fíjate, mandale un mensaje porque no me quiero hacer mala sangre pero me parece que me bloqueó'", aseguró de entrada Tatiana en el programa conducido por Pepe Ochoa y Fede Bongiorno sobre el accionar de Carla De Stéfano para con ellas tras no cumplir con lo acordado.

Al tiempo que agregó angustiada: "Cuando mi hija le manda el mensaje, le llega, entonces le mando un mensaje de texto 'Carla no entiendo por qué me bloqueaste, necesito que cumplas con lo pactado porque yo cumplí, el servicio fue excelente' y ahí me contestó que 'el servicio fue un desastre, que me dedicara a otra cosa, que le daba vergüenza, que la gente había comido como el orto', cosa que no es verdad".

Fue allí que Tatiana aseguró molesta: "Están los videos de cuando yo estoy sirviendo y la gente me saca la comida de la bandeja. Subimos y bajamos tres pisos por escalera toda la noche porque nos tuvo 'que lo vamos a hacer arriba, que lo vamos a hacer abajo'. El hijo, que es menor y no lo voy a nombrar, hasta último momento comió".

Así como también recordó tener grabada en la mente "a una de las chicas, empleada de Chula, que había venido como tres o cuatro veces a buscar comida porque nos dijo que con el tema de la inauguración hace dos días estaban sin comer. Y nos decían 'qué rico, qué rico, ¿quién hizo?, esto está riquísimo'".

"Me angustia porque yo trabajé un montón, fui a comprar, cociné dos días yo sola. Yo, viernes y sábado trabajo en un bar y me dieron permiso para que el viernes entre a las 9 de la noche porque les dije que tenía un evento y ellos saben que estoy emprendiendo. Y el dueño que es divino me dijo que en vez de a las 6 vaya a esa hora", cerró visiblemente molesta la emprendedora sobre la ex Gran Hermano.