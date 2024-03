La picante chicana de Flor Jazmín Peña tras la jugada invitación de Nico Occhiato: "El suceso"

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato 1.jpg

Al tiempo que agregó filosa y entre risas: “Ustedes no lo van a poder creer. Todo el círculo más cercano que lo venimos siguiendo desde cerca y lo queremos bien no podemos entender este suceso. Nico Occhiato va a llevar a una chica a su casa ¡y la chica encima soy yo!”.

Y remarcó más picante aún: “El soltero codiciado está llevando una chica a su casa. Voy a cenar con la Pichi”. Claro que frente a esto, Occhiato intentó descomprimir la situación deslizando entre risas, pero visiblemente nervioso que “Esto es demasiado… No es tan grande. No es más que una cena”.

Por último, Flor le hizo saber con una sonrisa de oreja a oreja minutos antes de llegar a la casa de sus suegros: “Los que te queremos no lo podemos creer y estamos muy contentos”.

Flor Jazmín Peña se hartó y explotó al aire contra quienes dicen que está con Nico Occhiato por interés

La bailarina y conductora Flor Jazmín Peña explotó al aire en Luzu TV. La novia de Nicolás Occhiato expresó su indignación contra aquellos que dicen que está en pareja con el creador del streaming por interés.

“Ya está, no me importa nada. ¿Sabés qué? Me chupo un huev… Que me laman los dos pap... Me tienen los dos pap... al plato”, exclamó, furiosa por los comentarios que suele leer en las redes sociales.

“No importa lo que hagas, los que digas, se va a hablar igual y se va a hablar de lo que no se sabe. ¿Sabés qué? Decí lo que quieras, pensá lo que quieras. "Cancelame, cancelame. Pensás que soy una hija de put.., soy una hija de put... Te doy el gusto. Está bien. Pensá lo que quieras. Me hinché los huev... y este año no me importa nada”, siguió, visiblemente indignada.

Flor remarcó que trabaja desde muy chica y todo lo que consiguió en su carrera fue a base de trabajo y talento: “Laburar desde los 16 años y que ahora todo lo que tenga o todo lo hago sea porque salgo con Occhiato”.

Y finalizó: “En cualquier momento mato a alguien… ¡Un nivel de machismo! Porque esa la realidad. Porque si fuese al revés, nadie te plantearía que el lugar que tenés, el espacio con el que contás o toda tu independencia, depende de… Es así porque soy mujer. Hay que leer a cada pelotudo”.