Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos: la confirmación oficial del romance

"Griselda separada de (Adrián) Suar y Castro estaba empezando con Sabrina (Rojas), ahí se corta. Cuando Castro sale con Sabrina, ahí no pasó nada, súper fiel él con Sabrina. Después cuando se separaron, Griselda sola vuelve a la carga pero de verse touch and go, nada formal", recordó.

Embed

Y siguió dando más datos: "Hasta hace poco tuvieron este fuego sexual muy potente. Lo que no me aseguran es la etapa Flor Vigna (última novia del galán)".

Ahí, contó la reciente charla que tuvo con Siciliani sobre su relación con Castro: "Cuando le pregunto por Luciano me manda el emoticón de la carita con dos corazones. Y me pone: sería no me preguntes que no me gusta hablar de esos temas".

Ahí, Laura Ubfal contó que la actriz le confirmó el romance con su colega: "Están saliendo Griselda y Luciano, reconocido por Griselda. Le pregunté: ¿estás con él? Y tengo el sí confirmado".

luciano castro griselda siciliani 1.jpg

Las fotos que confirmarían el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Hace dos semanas, en LAM, América Tv, la panelista Yanina Latorre había revelado que Luciano Castro y Griselda Siciliani estarían teniendo un romance. Ahora, el ciclo conducido por Ángel de Brito compartió en sus redes sociales las primeras fotos de los actores juntos.

Cabe recordar que los artistas tuvieron un fugaz romance años atrás. Castro, a principios de este 2024, se separó de Flor Vigna, y en ese momento se lo había relacionado con Sabrina Rojas, expareja y madre de sus dos hijos.

griselda siciliani y luciano castro_1.jpg

“LAM. Castro Siciliani cenando”, escribieron sobre la primera foto. En la segunda imagen se puede ver a la actriz de cerca y expresaron junto a varios emojis de corazón: “Sí hay foto...”.

"Lo sé de buena fe y tengo pruebas, se encuentra a escondidas día por medio en la casa de Griselda Siciliani. Pernocta ahí", había asegurado Yanina Latorre semanas atrás sobre el romance.