Guillermina Valdés compartió su experiencia con un juguete sexual: "Me sentí rara con dos..."

Guillermina Valdés.jpg

"Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mí que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contráctil importante. No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Me las metí y salí al supermercado. Veré con el tiempo, pero estuvo bien", le reconoció a sus colegas.

Además, la modelo sugirió: "Lo recomiendo como ejercicio. Quizás es mejor quedarse caminando en la casa, porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema, pero llegué y estaba todo en su lugar, aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Imagínense todo eso en mi cara: tenía dos bolas ahí... pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro".

Embed

El cariñoso mensaje de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli a minutos de comenzar su cumpleaños

Tras la llegada sorpresa de su hija Juanita desde París, en la noche del viernes Marcelo Tinelli comenzó a festejar en familia la llegada de su cumpleaños con una cena previa, adelantando lo que será esta jornada de sábado 1 de abril, junto a sus cinco hijos y sus primos. Pero quien lo sorprendió con un cariñoso saludo público no fue otra que Guillermina Valdés, por lo que el conductor no dejó de compartirlo desde sus redes sociales.

Lo cierto es que Marcelo reunió en una distendida cena a Mica, Cande, Juanita, Francisco y Lolo junto al Tirri y su otro primo, para recibir sus 63 años acompañado de sus afectos más preciados.

previa del cumple de marcelo tinelli.jpg

Claro que el flamante director artístico de América TV, que en el mes de julio volverá a la pantalla chica con su icónico ShowMatch de la mano del Bailando, entre plato y plato comenzó a recibir infinidad saludos que fue agradeciendo por supuesto.

cumpleaños 63 marcelo tinelli.jpg

Pero hubo uno particular que Marcelo no dudó en compartir desde sus Instagram Stories: el de su última pareja y madre de Lolo, Guillermina Valdés. "Feliz cumple queridísimo Marce, por estos casi 10 años de amor y amor y amor... que tanto bien me hicieron y por este maravilloso hijo que compartimos siempre deseándote todo el amor que merecés" le deseó la modelo junto a una emotiva postal de los dos con su hijo en común.

Y como todo caballero que es, Tinelli agradeció el mensaje por la misma vía demostrando así el excelente vínculo que mantienen a pesar de haber terminado la relación de pareja: "Gracias Guille querida!! Este amor va a estar siempre en cualquier forma. Feliz y emocionado de compartir este hijo hermoso que gestamos".