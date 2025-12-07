Guillermina Valdés reveló lo que más le molesta de Marcelo Tinelli: "No lo comparto"

Y confirmó que no tomó medidas de seguridad extra para su hijo Lolo tras esa publicación de Juanita: "No, nunca quise en realidad pero no con algo en particular con ese reality. Me parece que estamos en un momento de la humanidad donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que van a estar con un tercer brazo que es un celular y que estén caminando por la calle".

En ese sentido, recordó la sincera charla que tuvo con el pequeño por este tema: "Me pasó cuando fue al Mundial de Qatar que le decía (a Marcelo) tratá de no mostrarlo. Y le decían: 'Lolo, genio'. Entonces yo me sentaba con él y le decía: '¿Por qué te pensas que te dicen genio?' , 'Porque soy famoso', V¿y eso es ser genio? Hijo el día que te reconozcan vos tenés que hacer tu trabajo y si querés compartirlo con el mundo y querés que sea reconocido no porque eso sea importante'."

Ante ese ejemplo, Guillermina Valdés cerró sobre la exposición de su hijo y por qué no quiso que el niño participe del reality Los Tinelli: "Bueno es muy complejo explicarle todo eso a un menor porque en raelidad nada de lo que haga esa persona va a ser suficiente porque ya tenés algo ganado que en realidad no es nada, la fama".

La fuerte pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Guillermina Valdés

En La noche de Mirtha (El Trece), Mirtha Legrand sorprendió con una de sus picantes preguntas a una de sus invitadas Guillermina Valdés, al consultarle sobre la relación de tantos años que tuvo con Marcelo Tinelli.

“¿Cuánto tiempo estuviste casada con Tinelli?”, indagó la conductora. Guillermina sonrió primero, acomodó la postura y aclaró con calma: “No estuvimos casados, pero estuvimos casi diez años juntos”.

Mirtha, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad y continuó: “¿Y tu chiquito (Lolo), que es tan amoroso? Es divino, lo conocí en Mar del Plata”. “Tengo cuatro hijos: tres con Sebas y uno con Marcelo", sumó detalles sobre su familia.

Fue entonces cuando la Chiqui remató con una frase que desató risas cómplices en toda la mesa: “Ah… fuiste nuera de los Ortega entonces. ¡Qué vida complicada tuviste!”.