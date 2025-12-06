Mirtha Legrand descolocó a Guillermina Valdés con una pregunta sobre Marcelo Tinelli: "¡Que vida complicada!"

Fue entonces cuando la Chiqui remató con una frase que desató risas cómplices en toda la mesa: “Ah… fuiste nuera de los Ortega entonces. ¡Qué vida complicada tuviste!”.

Qué dijo Guillermina Valdés de Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega

En octubre, Guillermina Valdés habló con Puro Show (eltrece) acerca de cómo es hoy su relación con los padres de sus hijos, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli.

Con total naturalidad, resumió la dinámica actual: “Uno tiene niños y el vínculo se transforma. Somos padres de un hijo con Marcelo y con Sebastián somos padres de tres. Es eso”.

Con Ortega —papá de Dante, Paloma y Helena— compartió más de una década de vida en común. Fueron 13 años que atravesaron el final de los ’90 y buena parte de los 2000, una etapa en la que Valdés y el productor crecieron profesionalmente, cada uno desde su propio camino: él consolidándose como referente de la televisión y ella afianzándose entre el modelaje y la actuación.

Tras aquella separación, llegó un nuevo capítulo sentimental. Guillermina inició una relación con Marcelo Tinelli que se extendió casi diez años. En 2014 nació Lorenzo, el menor de ambos, y aunque la pareja tuvo altibajos, finalmente se separaron a mediados de 2022. Con el tiempo, lograron construir un vínculo sereno, centrado en la crianza y el bienestar de su hijo.

Ademas, con absoluta sinceridad, expresó cómo vivió tales rupturas: “¿Cómo tenés que estar para festejarlo? Es un proceso, en lo personal, aunque uno tome la decisión, se padece, creo que es una apuesta que no funcionó, que duele”.

La actriz profundizó en cómo vivió esos cierres y desarmó la idea de que quien decide separarse no sufre. “No me fue fácil. Yo he vivido caminos muy duros, es triste, porque está como la mirada de si te separás y tomaste la decisión, no sufrís. No, es muy duro entender que algo ya no funciona. Es re triste”, expresó, dejando al descubierto la vulnerabilidad que muchas veces queda fuera de foco cuando se habla de rupturas.