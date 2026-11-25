Lejos de dar por terminada la discusión, Gege se presentó como la novia de Jorge y lanzó una advertencia que marcó el tono del enfrentamiento: "Mirá, chiquitita, bebita, te voy a explicar una cosa. Conmigo no te metas". La tensión fue en aumento hasta que, en el descanso de una escalera, la otra mujer le agarró el pelo. Ahí se terminó cualquier posibilidad de diálogo y comenzó una pelea que involucró a todos los presentes, entre gritos de las amigas de la joven y pedidos de los amigos de Jorge para que Gege se detuviera.

Al recordarlo, la modelo no esquivó ningún detalle y contó entre risas: "Cuando me agarró el pelo, obvio la tiré al piso y la empecé a bajar dos escalones". Así, una provocación que había empezado con un mensaje terminó en una escena de golpes y tirones de pelo. Una historia de juventud que Gege volvió a poner sobre la mesa muchos años después, esta vez frente a las cámaras.