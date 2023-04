Habló por primera vez la hija de Pepe Gozalo: "Mi papá nunca fue igual después de la muerte de Rodrigo"

Embed

“Se fue en paz. Tenía sus achaques, su diabetes y algunos problemas cardíacos, pero nadie esperaba que se muriera ahora. Yo había estado 15 días con él en marzo. Estuvimos solos los dos, las 24 horas del día, disfrutándonos y hablando de todo, y recordando historias desde el día que nací hasta hoy”, dijo la hija del productor musical.

“Su mayor deseo era morirse ahí (en Asturias, España), y quería ser enterrado junto a sus papás, que habían fallecido ahí. Lo volvería a elegir como papá y me gustaría que supiera que estoy súper orgullosa de todo lo que ha logrado en la vida. Espero que la gente lo recuerde bien y no con esas manchas que le adjudicaron después de la muerte de Rodrigo", se sinceró en el ciclo que conduce Luis Ventura.

pepe gozalo.jpg

El vínculo de Pepe Gozalo y Rodrigo

Sobre la relación laboral y de amistad de su padre Pepe Gozalo con el famoso cuartetero Rodrigo, indicó: “Rodrigo me parecía una persona muy especial, irradiaba luz. Era simpático, era chico y vergonzoso. Pero de la nada te hacía pasar un muy buen momento. Él estaba muy dedicado a su carrera y a su pasión, que era la música".

"Como familia, el éxito de Rodrigo lo vivimos como un logro, con mucho orgullo, por él y por mi papá. El despegue de su carrera fue en el Teatro Astral, en diciembre de 1999. Recuerdo que cuando mi papá me contó que había conseguido ese lugar, me decía que Rodrigo había empezado a los gritos por el teléfono. Era un logro impresionante haber llegado a la calle Corrientes”, contó entre lágrimas.

Y contó cómo se enteró de la muerte del cantante: “Mi papá lo adoraba a Rodrigo, tenía locura por él. Cuando se murió Rodrigo me llamó una amiga a las 3 de la mañana. Me dijo: ‘se mató Rodrigo’ y yo le dije ‘estás loca’, enseguida puse Crónica y vi todas las imágenes que estaban pasando. Llamé a mi papá y no me atendía. No lo lo podía creer, fue un shock".

"Mi papá nunca fue igual después de la muerte de Rodrigo. Las acusaciones que le hicieron no fueron reales. El día que murió Rodrigo mi papá también falleció, no fue nunca más la misma persona. Mi papá nunca lo superó y yo tampoco”, cerró conmovida.