Murió José Luis "Pepe" Gozalo, el ex representante de El Potro Rodrigo Bueno

"Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad", cerró para despedirse de su padre.

"Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con él se fueron muchos secretos de la movida musical", dijo el periodista Luis Ventura, uno de los últimos que lo entrevistó para el ciclo Secretos Verdaderos (América TV).

image.png

El ex representante Rodrigo "El Potro" habló sobre las adicciones que sufría el cantante antes de morir

Pepe Gozalo supo ganar popularidad al lado de Rodrigo Bueno, el Potro cordobés que llevó al máximo de difusión al cuarteto. El ex representante del músico habló de las adicciones que tenía y cómo lo encontró la noche del accidente en el que murió.

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, comenzó diciendo sobre su adicción a la cocaína para Secretos verdaderos. “Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’”, sumó.

“Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”, preguntó Gozalo.

“Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, indicó.

image.png

Sobre la noche del accidente relató: “Llegué, vi la camioneta de él cruzada arriba del guardrail, pero Dios me hizo frenar al lado de Rodrigo sin ver nada. La ambulancia de la autopista no llegó nunca y él ya estaba helado, hacía mucho frío esa noche”.

“Le acomodé un poquito la parte del costado que estaba al descubierto y lo encontré ‘bolsiqueado’, con todos los bolsillos para afuera”, dijo sobre el robo que sufrió.

“Le había desaparecido el reloj, le habían desaparecido las cadenas, le habían desaparecido todas esas cosas. Eso pasó ahí y son las cosas que me había guardado, pero hoy lo digo porque ya está, el que lo tenga que le sirva para algo, para comprar remedios”, concluyó.