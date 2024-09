Horacio, el hermano de La Tota Santillán, se quebró al dar detalles de su muerte: "Fue un accidente"

"¿Él estaba con tratamiento psiquiátrico?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "No, ya no. Tenía pastillas y tenía una acompañante terapéutica", detalló Horacio.

Ahí, De Brito quiso saber cómo estaba de salud. "Bien, re bien. Él estaba re bien. Hace una semana o dos semanas, no me da el cerebro para acordarme, yo estaba en San Luis y lo llamé de ahí. Estaba bien. Yo había quedado que él venía a vivir otra vez a casa, pero bueno... no me esperó. Pero esto es un accidente", dijo entre lágrimas.

"Se habló en algún momento de un cortocircuito de un aire, ¿puede ser esto?", comentó el comunicador. "Había unos desperfectos en la casa que fuimos arreglando, porque yo viví ahí", contó Horacio.

Por otro lado, Ángel le preguntó por sus hijas más chicas, fruto de su relación con Sol Fiasche, su expareja quien lo denunció por violencia de género. "Ha tenido problemas sobre eso. Eso lo tenía un poquito mal. Mi hermano no ha llegado con la plata, porque en su momento tenía que juntar tanta plata para ver a sus hijas. Ha trabajado hasta morir para ver a sus hijas. Tenía que pagar para verlas. Él pagaba cien mil pesos para ver a las nenas", reveló el hermano de la Tota Santillán.

De qué murió La Tota Santillán

El mundo del espectáculo se sumergió en la conmoción tras conocerse la muerte de la Tota Santillán a los 57 años. La triste noticia se conoció el domingo por la noche y, en las últimas horas, salió a la luz la supuesta causa del fallecimiento.

La noticia la confirmó su abogado, Juan Pablo Merlos aunque se conocieron más datos a medida que avanzaban las horas.

La muerte de La Tota se dio en un confuso episodio ocurrido en el partido de Moreno y Juan Pablo Merlos estaba dirigiéndose al lugar de los hechos cuando habló con Santiago Riva Roy le brindó una serie de datos que lo habrían preocupado.

“Se investigarán las causas, y se evaluara si hay que pedir una autopsia, es todo muy reciente”, explicó el panelista de Nuevas tardes (La TV Pública).

En sus últimas apariciones públicas, Santillán había compartido que atravesaba un momento complicado. En septiembre de 2022, reveló que fue internado de urgencia debido a problemas de salud mental, tras no seguir el tratamiento recomendado.

Los detalles de la muerte de La Tota Santillán

Luego, Fede Flowers contó en sus redes sociales que habló con el hermano de Daniel a las 00.56 que le contó, mientras se encaminaba a la casa del empresario que “se le incendió un sillón y se electrocutó”.

Además, el hombre le contó al panelista de Gossip que “al parecer, hacía dos días que el cuerpo se encontraba en ese estado”.

Un año atrás, La Tota Santillán fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja (y madre de sus dos hijas) Sol Fiasche, por hechos que ocurrieron hace casi una década.