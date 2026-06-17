Ian Lucas confirmó su romance con una modelo y ella habló por primera vez: "Tiempito"

Luego, el cronista se acercó al auto para conversar con ella, quien optó por mantener prudencia y no dar detalles públicos de su relación con Ian Lucas.

"No sé si te puedo preguntar tu nombre", le consultó Castelo. Y la joven explicó: “No, por ahora no”, intentando resguardar la relación. Y añadió sobre Ian: “Él es un fenómeno”.

Luego, desde el estudio, Barbie Gyalay aportó más datos sobre la nueva novia de Ian Lucas: "Ella es Rena Mónaco y es influencer, hace contenido en TikTok e Instagram donde muestra su vida".

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Quién es Renata Mónaco, la joven influencer que conquistó a Ian Lucas

Santiago Sposato sorprendió en A la Tarde (América Tv) al dar datos de la identidad de la joven que conquistó el corazón de Ian Lucas.

Primero fue el cronista Alejandro Castelo quien encontró al ex MasterChef Celebrity y su pareja juntos en plena calle generando una gran expectativa sobre quién era la misteriosa acompañante.

"Hoy contó Barbie en el programa quién es esta chica. Esta chica se llama Renata Mónaco. Aproximadamente de 20 y algo años de edad, de una familia muy bien posicionada", relató el panelista.

Y amplicó al respecto: "Es una influencer del lifestyle, podríamos decir. Se la pasa viajando por el mundo. La verdad, tiene una vida muy agradable, contada mucho con fotos de familia, amigos".

"Cuida mucho la estética. No hay muchos más datos de ella. Sí tiene varios seguidores en las redes", agregó Santiago Sposato sobre el perfil de la nueva novia de Ian Lucas.