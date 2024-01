Iliana Calabró mandó al frente a su hermana Marina y reveló que está de novia: "Pasó fin de año con..."

En su momento PrimiciasYa le consultó directamente a Marina si salía con Barbano cuando aparecían los primeros rumores de romance y ella lo negó rotundamente.

Ahora, Iliana confirmó el romance de su hermana y contó que se enteró "Googleando" ya que nunca le preguntó si efectivamente estaba saliendo con él, pero que pasó con el periodista el año nuevo.

"Por ahí leí que anda noviando, por ahí leí... Lo leí en los medios que andaba noviando con Rolando Barbano. Si vos Googleas, sale el nuevo novio de Marina. Yo lo Googleé, no le pregunté a ella. Yo quiero verla feliz, si ella está feliz, yo estoy feliz", precisó la actriz.

"Ella me dijo que no iba a venir a Mar del Plata porque tenía otro plan para Año Nuevo. Entonces le pregunté: '¿sola o acompañada, no quiero saber, no me cuentes nada?' y me dijo 'acompañada'... Después googleé, y me apareció eso", detalló Iliana, dando a entender que Marina pasó fin de año con un nuevo amor.

"A mí me dio la impresión que le cambió la cara en los últimos meses. Yo la sentí distinta, le pregunté si se iba sola o acompañada de vacaciones y me dijo acompañada. No le pregunté con quién", remarcó Iliana Calabró sobre el presente sentimental de Marina.

"Yo no lo conozco(a Barbano). Van a decir que soy yo que la botoneé y esto salió en todos los portales", cerró con humor.

Las fotos del cumpleaños de Marina Calabró que la volvió a unir con su hermana Iliana tras la inesperada polémica

Hace unos días, Iliana Calabró sorprendió a todos en su visita al programa PH, Podemos Hablar, Telefe, al contar de la distancia que mantenía con su hermana Marina Calabró y reclamarle en público más presencia.

"Voy a hacer público esto porque la verdad no sé de qué manera... yo amo profundamente a mi hermana (Marina) y necesito más presencia de ella, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue", indicó la actriz muy angustiada, en declaraciones que tomaron mucha repercusión.

Lo cierto es que el 13 de diciembre Marina Calabró cumplió 50 años y la periodista lo celebró en la noche del domingo con una cena donde asistieron amigas más cercanas y sorprendió la presencia de Iliana en el festejo en medio de la polémica entre las dos.

La periodista y la actriz posaron sonrientes y parece haber dejado atrás las diferencias que se conocieron hace unos días. También dijo presente Coca, la madre de ambas, y la abogada Ana Rosenfeld, gran amiga de Marina, entre otros presentes en el evento.

Las dos se mostraron sonrientes y disfrutaron de un lindo momento después de la polémica que destapó la actriz en público de la distancia que estaban teniendo.