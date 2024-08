Iliana Calabró se sinceró sobre su relación con Marina y dio detalles del vínculo con Rolando Barbano

De todas formas, no se mostró indiferente ante sus distancias y reconoció: "Una semana estuvimos distanciadas, estaba viendo fotos y vi que una semana duró. Siempre voy a buscar reencontrarme con mi hermana, a veces ella se hace la difícil".

“La veo bien, con un poco menos de trabajo, me escucha. Está trabajando menos y está bueno”, aseguró dando a entender que le dio consejos acerca de cuestiones laborales.

Por último, habló acerca del romance con el periodista Rolando Barbano, que se vio envuelto en muchas polémicas, y declaró: "Están bien, me pone feliz verla bien".

Embed

Cc @Intrusos" />

Qué dijo Marina Calabró sobre volver al programa de Jorge Lanata tras su pelea con Rolando Barbano

Al aire en Calabró 107.9, la periodista Marina Calabró se refirió a la posibilidad de volver a la radio con Jorge Lanata tras su pelea con Rolando Barbano.

Es importante señalar que tras su decisión, tanto ella como él explicaron que la renuncia estaba estipulada hace tiempo. Según ellos, que Marina diera un paso al costado nada tenía que ver con su conflicto de pareja.

“Lo veo difícil, difícil... Fueron nueve años de hacerla en un determinado contexto, con un determinado equipo de trabajo, con un conductor que da la casualidad que es nada más y nada menos que Jorge Lanata”, expresó.

Marina remarcó que su decisión estuvo estrictamente ligado al recorte que sufrió su columna. “La columna se fue armando a imagen y semejanza de él y de su equipo; llegó a durar 45 minutos brutos, a veces hasta una hora. Esas condiciones son difícil que se vuelvan a dar porque era prácticamente un programa dentro de otro programa. Para hacer menos de lo mismo...”.

Y concluyó: “De hecho, yo renuncio a Lanata porque para hacer una columna de 10 minutos... No estaba contenta con el resultado. Me parecía que no podía lucir el trabajo de 9 años”.