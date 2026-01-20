Como una más: Juana Viale entrenó entre turistas por la rambla de Mar del Plata
Juana Viale salió a entrenar por una de las zonas más concurridas de “La feliz”, se mezcló con turistas y mostró su costado más simple y terrenal mientras disfruta del verano marplatense. Mirá el video.
20 ene 2026, 16:50
Juana Viale entrenó entre turistas por la rambla de Mar del Plata
Juana Viale volvió a regalar una postal tan veraniega como cercana. Instalada en Mar del Plata por las grabaciones de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora salió a correr por la rambla marplatense y compartió el momento en sus redes, mostrándose relajada, activa y completamente integrada al ritmo cotidiano de la ciudad.
Lejos de cualquier puesta en escena, Juana eligió uno de los sectores más transitados por turistas y vecinos para entrenar. Entre caminantes, familias sacándose fotos, vendedores ambulantes y corredores ocasionales, la actriz se movió como una más, sin custodia ni actitudes de estrella. Esa naturalidad fue, justamente, lo que más llamó la atención de sus seguidores.
En las imágenes que subió a Instagram se la ve con un look deportivo simple, de top negro, short azul y gorra gris, enfrentando el viento costero y el sol de la mañana, con el mar de fondo. El paso firme y relajada reflejan que el entrenamiento no es una obligación, sino un hábito incorporado a su estilo de vida, una forma de despejar la cabeza, conectar con el entorno y arrancar el día con energía.
No es la primera vez que Juana convierte cada destino en una excusa para sumar kilómetros. Ya sea en la ciudad, en la montaña o frente al océano, la conductora mantiene una constancia que combina disciplina y disfrute. En Mar del Plata, además, ese ritual adquiere un plus: el contacto directo con la gente, el clima de vacaciones y la sensación de moverse en un escenario lleno de vida.
Mientras tanto, la conductora atraviesa un momento especial en lo profesional. Hace apenas unos días inauguró la temporada de verano del histórico ciclo televisivo desde la ciudad balnearia, marcando una nueva etapa para el programa. Fiel al legado familiar, regresó a un escenario que siempre estuvo ligado a Mirtha Legrand, pero apostando a renovar su impronta.
Embed
Qué dijo Juana Viale tras los rumores de romance con Mauricio Macri
Juana Viale habló, el pasado 12 de enero, sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con el expresidente Mauricio Macri, luego de que trascendiera su reciente separación de Juliana Awada. Lejos de esquivar el tema, la conductora de Almorzando con Juana (El Trece) salió al cruce de las versiones y fue tajante.
A través de un furioso comunicado, la nieta de Mirtha Legrand desactivó cualquier tipo de especulación que la relacione con el político y apuntó contra quienes difundieron la información sin sustento. “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, comenzó Viale, marcando su enojo.
En esa misma línea, profundizó su descargo y cuestionó el uso de la mentira como herramienta mediática: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.
Visiblemente afectada por quedar involucrada en una supuesta ruptura matrimonial ajena, Juana también agradeció el respaldo de su entorno más cercano y dejó una reflexión final: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.