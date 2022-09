Impresionante dieta de Gastón Recondo para bajar de peso en 80 días: ¡Empezó con 107 y mirá como está ahora!

"Hoy es el día 1 de los 80 en los que me voy a cuidar con las comidas. Voy a hacer una dieta estricta hasta el 5 de noviembre, donde se terminan las harinas, el azúcar, la sal, los embutidos y la mayonesa que son mi perdición. Todo eso prohibido por 80 días" aseguró desde el video que posteó en su cuenta de Instagram para formalizar su compromiso públicamente.

Gastón Recondo día 1 107 y 8 kilos.jpg El 15 de agosto, Gastón Recondo comenzó una estricta dieta con 107,8 kilos.

"Vamos a ver con cuánto arranco y a cuánto llego. Razones sobran: me duelen las rodillas, la cintura, no me gusta cómo me queda la ropa, no me gusta lo que veo en el espejo y no me gusta cómo me queda la ropa en el canal. ¡Y además, la salud que es lo más importante!" completó antes de ver los casi 108 kilos y prometer compartir su peso todos los lunes hasta completar los 80 días para ver si surte efecto o no esta idea de cuidarse en las comidas.

Cuántos kilos bajó Gastón Recondo en 36 de los 80 días de dieta que se propuso

De esta manera, Gastón Recondo viene cumpliendo su palabra y religiosamente todos los lunes comparte desde sus redes cómo marcha su dieta y cuánto paso lleva bajado. Así, este lunes 19 de septiembre al llegar casi a la mitad del desafío saludable, el periodista volvió a subirse a la balanza para mostrar que actualmente está pesando 95,6 kilos.

Gastón Recondo día 36.jpg En el día 36 de si dieta, Gatón Recondo lleva bajados unos 12 kilos, al pesar 95,6.

"Por acá muy bien, llegando al día 36. Seguimos con esta restricción de comidas y con esta idea de mejorar el peso y mejorar la salud" saludó el periodista desde el baño de su casa y le agradeció el incentivo de su amigo Beto Casella, una pieza fundamental al momento de decidir comenzar a cuidase.

Y tras revelar que en los últimos 7 días bajó 1,2 kilos, Recondo aseguró que "Ya falta menos". Y sumó: "No llegué a la mitad, pero casi. Esta semana voy a atravesar la línea media de estos 80 días. Así que voy a estar festejando seguramente cuando atraviese el día 40 porque significa que ya, al menos, la mitad quedó atrás".

Por último, el periodista deportivo anunció feliz al ver sus logros: "¡Me siento realmente bien!. Sigo sin harinas, sin azúcar y sin ponerle sal yo a la comida", teniendo presente que si se mantiene constante probablemente logrará bajar -por lo menos- otros 12 kilos de los que dejó enterrados en el pasado.