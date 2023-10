Imputaron a Jésica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero: los detalles

Se trata de la denuncia hecha por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico, según informó el sitio Noticias Argentinas.

Recordemos que ante esta situación, Jésica Cirio decidió contar con la representación legal de Fernando Burlando, el reconocido abogado de amplia trayectoria en casos mediáticos.

Jésica Cirio

El primer mensaje de amor que recibió Jésica Cirio de su nuevo novio

Si bien desde que se separó de Martín Insaurralde a mediados de año circulaba la versión de que Jésica Cirio tenía un nuevo amor, fue luego del escándalo de su ex y las fotos publicadas por Sofía Clerici a bordo de una yate en Marbella que se confirmó la identidad del nuevo amor de la mamá de Chloe: el empresario Elías Piccirillo.

Así, desde Bien de mañana (El Trece) mientras abordaban este jueves el escandaloso tema de la semana, Fabián Doman mostró el primer mensaje de amor que Piccirillo le dejó a Jésica en su cuenta de Instagram, tras las vacaciones que habrían disfrutado juntos en Ibiza en el mes de julio pasado.

“La producción me dice ‘cuidado cómo lo decís’. Entonces voy a decir ‘festejante’. Y voy a mencionar un nombre que no quiere ser mencionado”, deslizó Doman, e inmediatamente agregó picante: “Elías Piccirillo si no querés que te mencionen no pongas un comentario abajo de la foto de Cirio, el 21 de julio”.

Embed

“La foto de Jésica tiene 63 mil me gusta. Y dice Elias_Piccirillo dice ‘Las mejores vacaciones, junto a la mujer de mis sueños’”, leyó el conductor, confirmando así la identidad de la nueva pareja de la conductora de La peña de morfi (Telefe).

Y si bien repararon en el detalle de que el nombre del usuario que dejó el comentario en el perfil de Jésica lleva guión bajo y el que hoy se encuentra en la red social tiene un punto, Pampa Mónaco explicó que “Instagram deja todo registrado. Vos entrás al nombre y te dice que esa misma cuenta cambió cuatro veces de nombre de usuario”, dando a entender que se trata de la misma persona.

Por último, Fabián Doman cerró informando otro detalle no menor: “Esta cuenta sigue a Cirio, pero Cirio no sigue a esta cuenta”.