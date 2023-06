Incertidumbre: Lizy Tagliani suspendió las grabaciones en Telefe del nuevo reality

Pero ocurrió que Tagliani fue convocada por los medios uruguayos para participar de Sonríe, te estamos grabando, un popular ciclo de la pantalla chica uruguaya donde la presentaron con un emotivo homenaje, por lo que debió viajar al país vecino y detener por algunos días las grabaciones de Got Talent.

Es así que muchos seguidores de la conductora se preguntaron en las últimas horas si volverá a tiempo para continuar con las grabaciones del programa argentino antes de que el canal decida comenzar a emitirlo, si bien por el momento no tiene una fecha oficial de debut confirmada.

En tanto, lo que sí está claro en los planes de Telefe es que el nuevo desafío de Lizy Tagliani sea la continuidad de Masterchef, junto con el reality que Marley graba actualmente en Colombia, y antes del regreso de Santiago del Moro con una nueva edición de Gran Hermano en el último tramo de este año.

Lizy Tagliani confirmó que inició los trámites para adoptar y va por su gran sueño: "Un hijo es..."

Lizy Tagliani, que a mediados de marzo se casó por civil con el mendocino Sebastián Nebot, dio más detalles de sus deseos de formar una familia y confirmó que ya inició los trámites para la adopción.

“Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”, indicó la humorista en el ciclo radial Agarrate Catalina, La Once Diez.

Además reveló que ya inició los trámites de adopción y el tema avanza de a poco: “Tengo muchas ganas de ser mamá y estoy averiguando. Ahora, justo, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito”.

“Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal”, dejó en claro la conductora sobre su máximo sueño.