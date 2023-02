Inesperadamente Lola Cordero anunció por qué se va de Bendita luego de casi 15 años 

Lola Cordero TW anuncia deja Bendita.jpg

"Formar parte de equipazos como el de Bendita siempre fue un lujo que agradecí al cielo y a Beto Casella, que ya es un hermano de la vida y me acompaña en todas mis decisiones. Se cumplen ciclos y es momento de arrancar en nuevos proyectos. Gracias Beto", contó Cordero desde su cuenta de Twitter.

Al tiempo que, en un segundo posteo, reveló sobre su futuro laboral televisivo: "A partir del 6 de marzo de 14 a 16 hs estaré acompañando a Maju Lozano en Canal 9. Feliz con este 2023 que me sigue dando trabajo. Los laburantes que sostenemos familias sabemos lo que significa, gracias a los que me acompañan".

Pero eso no es todo, porque horas antes también había anunciado su incorporación a "Ruleta Rusa", el histórico ciclo de Nancy Pazos en las primeras mañanas de la radio: "Seguiremos levantándonos a las 4.30 de la mañana... El miércoles 1 de marzo arrancamos con #ruletarusa en @Mega983. Feliz de volver a mis inicios, a una radio que me dio la primera oportunidad".

La contundente reacción de Lola Cordero al ver a Alexis Puig con su nueva novia

A poco de su separación de Alexis Puig, en marzo pasado hicieron un informe en Bendita el por entonces flamante noviazgo del ex de Lola Cordero con la ingeniera de software Luciana Mendez, a tres meses de confirmar su separación de la española luego de casi 20 años juntos.

“Como verán la Gallega no se está muriendo, no Evelyn von Brocke. Tal vez su sangre europea hace que no se la vea angustiadísima”, arrojó Beto Casella, al ver la reacción relajada de su compañera tras escuchar las declaraciones de su ex.

“Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán. ‘Estoy soltera, no sola’”, lanzó, risueña mientras que conductor se sorprendía. “¡Mirá que título!”, añadió con sorpresa Beto.

Y lejos de mostrarse afectada por su separación del crítico de cine, Lola comentó con picardía: “Lo estoy pasando bárbaro, se los aseguro. No se preocupen por mí”, señaló.