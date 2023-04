Inesperado cruce entre Sebastián Yatra y Yanina Latorre por una información sobre Tini Stoessel: "Pueden parar de..."

Yatra TW contra Yanina Latorre.jpg

Pero como cada vez que Yanina Latorre cuenta algo lo hace con la información chequeada y comprobada, y en este caso sabiendo que conoce y tiene relación con la familia de la cantante, la panelista de LAM no se quedó callada y no dudó en responderle a Yatra subiendo la apuesta, con un "¿Querés que te cuente?".

Puntualmente, Latorre había asegurado en el ciclo de América TV que las palabras de Tini Stoessel antes de interpretar un tema de desamor en la presentación de Cupido, en Santiago del Estero, nada tenían que ver con una crisis de la cantante con su actual pareja Rodrigo de Paul, sino que era "palitos" para su ex novio, que no es otro que Sebastián Yatra.

Yanina Latorre habló del rumor de separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "El problema es que..."

Hace unas horas, apareció una información que más le duele a los fanáticos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que encendieron los rumores de una posible crisis en la relación.

Fue luego de las palabras de desamor de la cantante en su último show en Santiago del Estero, que repercutió en los medios y se asoció eso con una posible crisis en su pareja con el futbolista de La Scaloneta.

En este sentido, Yanina Latorre habló el lunes en el programa LAM, América Tv, y negó cualquier tipo de crisis entre Tini y Rodrigo, aportando más datos del presente de la pareja.

"Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo viajando", dijo la panelista. Y continuó: "En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y que no se mandaban fotos por Instagram. Una relación no se demuestra en Instagram chicos".

"Tini mañana (por el martes) se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo", agregó certera la panelista. Y afirmó: "Cuando ella cuenta qué la llevó a escribir el tema está hablando del ex, no está hablando de Rodrigo, está hablando de otro".

"Ella es muy educada y lo saluda pero para mí quedó un resentimiento (por su separación de Sebastián Yatra)", finalizó Yanina Latorre.