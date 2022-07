Inesperado like del papá de Tini, Alejandro Stoessel, a un duro comentario contra Camila Homs

Embed

Y así fue. El jugador habló en exclusiva con con América Noticias Mediodía y fue contundente. "Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia y yo no la conocía a Tini, cosas que se pueden comprobar, ella no pisó Italia ni yo Argentina", expresó, intentando despejar cualquier duda.

El papá de Tini, Alejandro Stoessel y un like contra Camila Homs, que traerá polémica

En medio de este escándalo, el papá de Tini, Alejandro Stoessel le puso "me gusta" al comentario picante de una usuaria (@isabelmarivero) en Twitter, que reaccionó ante el siguiente título de una nota de PrimiciasYa: "Peligra la participación de Rodrigo De Paul en el Mundial por una denuncia penal".

image.png

En su tuit, @isabelmarivero escribió: "La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo el va".

image.png

El papá de la estrella del pop puso un corazón en ese posteo, que no pasó por alto por algunos de los miles de seguidores que tiene el reconocido productor, que finalmente -después de unas horas- decidió sacar ese "like".