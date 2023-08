Inesperado romance del Puma Goity con una joven actriz 

Puma Goity y María Abadi 1 - captura Socios del espectáculo.jpg

"Ellos trabajaron juntos en la segunda temporada de la serie El Encargado. Ella se sumó ahora con un personaje regular y él ya era uno de los protagonistas", detalló Rodrigo Lussich.

Al tiempo que agregaron desde el ciclo televisivo que la pareja hizo su primera aparición pública en un evento organizado por Argentina Sono Film, a la que llegaron juntos y no dudaron en fotografiarse tomados de la mano.

Por último, detallaron que la parejita compartirá nuevamente escena, pero esta vez será en teatro. Lo cierto es que el Puma Goity y María Abadi subirán a escena con un clásico de clásicos, como lo Cyrano de Bergerac.

Embed

El Puma Goity se abrió una cuenta de Instagram y se llevó "algunas sorpresas extrañas"

En tren de subir un poco su perfil, durante la pandemia el Puma Goity aprovechó la cuarentena para meterse en el mundo de las redes sociales y dio sus primeros pasos en Instagram. Así, el reconocido actor supo contar en una entrevista radial con "Vale doble", el programa de Cecilio Flematti en Rivadavia, que la apertura de la cuenta lo metió en un mundo lleno de sorpresas.

“Lo armó la gente de Floresta Rugby Club, que tiene su canal de Instagram y quería charlar conmigo -recordó-. Me vienen por el lado del rugby y me tocan el corazón… Así que accedí a partir de que Juan Marchetti, que es el líder ahí en Floresta, me dijo ‘si querés, mi señora te hace el Instagram, hacemos la nota, y después, si querés, te lo quedás o lo das de baja’. Así que con el afán de hacer la nota con ellos, la señora de Marchetti tuvo la amabilidad de hacerme los trámites correspondientes. Las cuestiones técnicas…”, contó El Puma.

Y agregó: “Las primeras veces me sorprendí un poco porque pensé que había que seguir a todos los que me seguían y tuve algunos inconvenientes, no te voy a mentir. Algunas cosas extrañas que dije ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ Medio que me agarró como un ataque, pero por suerte estaban mis hijos en ese momento, pasando conmigo los primeros meses de pandemia”.

Puma goity 1.jpg

“Cosas que no tienen que ver con el buen gusto, varias situaciones que me sobrepasaron y me explicaron ‘no tenés que contestarle a todo el mundo ni mucho menos, dejalos que te sigan pero vos no te metas en esto’. Me dieron las primeras indicaciones como para poder llevar adelante esta cuestión del Instagram dentro de lo que tiene que ser mi trabajo y algunas cositas simpáticas, como un medio de comunicación más, que no es poco. Por el lado bueno, me encontré con viejos amigos, colegas de otras partes del mundo y eso realmente es una gran alegría”, enfatizó Goity.

“Tampoco es que me vuelve loco ni estoy pendiente, de hecho al tiempo ya se comunican especialistas en este tema y te quieren asesorar para que tengas más seguidores y les digo ‘te agradezco, amigo, todo bien, la página es así y los quieran venir que vengan, y los que no está todo bien’. No voy a estar tan supeditado a ver si tengo más seguidores, menos seguidores. Hace no mucho tiempo que tengo WhatsApp en el teléfono, también me costó, así que no pretendan ahora que me ponga en fana del Instagram y esté todo el día ahí tratando de sumar gente”, concluyó.