Inquietante posteo de Pampita en medio de los rumores de crisis con Roberto García Moritán

“Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, aparecieron los rumores de separación”, contó el panelista.

Y agregó: “Roberto estuvo parando un par de noche en un hotel de Recoleta”. Para ponerle claridad al tema, Gómez Rinaldi llamó a García Moritán para saber cómo está con Pampita y el descartó por completo estar en una crisis.

“Me dijo que estaba con su hija Ana viendo el partido de Boca y Racing. Dijo que estaba muy bien con Carolina, que esta noche iban a ir a un cumpleaños juntos. El protagonista lo desmintió”, señaló el periodista, tras el llamado telefónico que tuvo con Roberto.

En medio de estas versiones, Pampita compartió un posteo en Instagram tras conocerse las palabras de García Moritán. ¿Qué mostró? La modelo decidió hacer oídos sordos a estos rumores y publicó fotos de su nueva campaña de lencería para una marca.

Pampita

Ángel de Brito reveló el nombre de la actriz con la que Pampita jamás trabajaría

El año pasado, Pampita había confesado en el programa LAM (América TV) que no trabajaría con una actriz en particular. Ahora, el conductor Ángel de Brito reveló el nombre de la artista a la que se refería la modelo.

“No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, le había preguntado en aquel momento De Brito. “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", había dicho sin filtro la mujer de Roberto García Moritan.

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, el periodista abrió la cajita de preguntas y respuestas y contestó las distintas consultas de sus seguidores.

"¿Pampita se refería a Oreiro cuando fue a los Ángeles?", quiso saber uno de los internautas.

Aunque muchos podrían haber intuido que se trataba de la China Suárez o Isabel Macedo, Ángel le contestó al seguidor con un "Sí", la actriz con la que no trabajaría jamás es Natalia Oreiro.