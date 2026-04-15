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Interna feroz en el panel de Gran Hermano: qué pasa entre Mariana Brey y Sol Pérez

Una interna sacude al panel de Gran Hermano: Sol Pérez y Mariana Brey protagonizan un inesperado cruce. ¿Qué pasó?

15 abr 2026, 15:27
sol perez y mariana brey
sol perez y mariana brey

El panel de Gran Hermano (Telefe) volvió a ser noticia, pero esta vez no por las discusiones sobre estrategias de juego dentro de la casa, sino por un enfrentamiento silencioso que tiene como eje la moda y la manera de mostrarse frente a las cámaras.

"Es por los looks", aseguró el conductor Rodrigo Lussich al revelar el trasfondo de la tensión. Según contaron en Intrusos (América TV), todo comenzó con un reel de Instagram de Mariana Brey que imitaba el estilo de Sol Pérez para mostrar la ropa. La panelista, lejos de quedarse callada, respondió con ironía al ponerse una remera con la frase icónica de Esperando la carroza: "Yo hago ravioles, ella hace ravioles".

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El análisis no tardó en llegar. “Si te ponés analizar más allá del detalle del vestido, la postura y la posición es igual, chicos”, observó Daniel Ambrosino al comparar un video de Brey mostrando su look para el programa.

Lussich fue más allá y describió el trasfondo de esta disputa: “Es una guerra silenciosa por estilo, por look, por la manera de mostrarlo, por actitudes muy parecidas y la que empezó a hacer este tipo de producciones en sus redes de su participación en Gran Hermano fue Sol Pérez, y Mariana, que es otra bomba, bueno... hace la suya”.

La tensión, según Adrián Pallares, no debería sorprender: “No sería la primera vez que dos mujeres o tal vez dos hombres que están en un panel y que se ponen lo mismo genera algún tipo de roce”.

Así, lo que parecía un detalle menor se transformó en un nuevo capítulo de rivalidad dentro del panel, donde la moda y la forma de mostrarse se convirtieron en terreno de competencia.

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Cuál es la explosiva teoría de Mariana Brey tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, se instaló una hipótesis que podría modificar el rumbo del reality. La encargada de abrir el debate fue Mariana Brey, quien deslizó una posibilidad que no pasó inadvertida entre los seguidores del programa.

Según explicó la panelista, la producción estaría analizando un cambio de estrategia tras la partida de la actriz, que debió abandonar la casa por motivos de salud luego del accidente que sufrió. En lugar de sumar de inmediato a un reemplazo, el ciclo podría optar por esperar y reorganizar el juego más adelante.

Mariana Brey fue clara al compartir la información que maneja: "La información hasta el momento es que no tendría reemplazo. Van a esperar al repechaje. En ese repechaje volvería Andrea", aseguró, dejando abierta la chance de un regreso inesperado de la actriz a la competencia.

La teoría rápidamente encendió la imaginación de los fanáticos, que comenzaron a especular sobre cómo impactaría ese retorno en las dinámicas internas de la casa. Mientras tanto, la producción mantiene un silencio absoluto y no confirma ni desmiente la versión, aumentando la expectativa en torno a uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

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