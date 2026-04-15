Interna feroz en el panel de Gran Hermano: qué pasa entre Mariana Brey y Sol Pérez

La tensión, según Adrián Pallares, no debería sorprender: “No sería la primera vez que dos mujeres o tal vez dos hombres que están en un panel y que se ponen lo mismo genera algún tipo de roce”.

Así, lo que parecía un detalle menor se transformó en un nuevo capítulo de rivalidad dentro del panel, donde la moda y la forma de mostrarse se convirtieron en terreno de competencia.

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Cuál es la explosiva teoría de Mariana Brey tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, se instaló una hipótesis que podría modificar el rumbo del reality. La encargada de abrir el debate fue Mariana Brey, quien deslizó una posibilidad que no pasó inadvertida entre los seguidores del programa.

Según explicó la panelista, la producción estaría analizando un cambio de estrategia tras la partida de la actriz, que debió abandonar la casa por motivos de salud luego del accidente que sufrió. En lugar de sumar de inmediato a un reemplazo, el ciclo podría optar por esperar y reorganizar el juego más adelante.

Mariana Brey fue clara al compartir la información que maneja: "La información hasta el momento es que no tendría reemplazo. Van a esperar al repechaje. En ese repechaje volvería Andrea", aseguró, dejando abierta la chance de un regreso inesperado de la actriz a la competencia.

La teoría rápidamente encendió la imaginación de los fanáticos, que comenzaron a especular sobre cómo impactaría ese retorno en las dinámicas internas de la casa. Mientras tanto, la producción mantiene un silencio absoluto y no confirma ni desmiente la versión, aumentando la expectativa en torno a uno de los programas más vistos de la televisión argentina.