Nicolás Repetto mostró por primera vez la cara de Timoteo, el hijo de Juana Repetto

Juana Repetto y Timoteo

De qué manera Sebastián Graviotto anunció, a la distancia, el nacimiento de su segundo hijo con Juana Repetto

El nacimiento de Timoteo marcó un antes y un después en la vida de Juana Repetto. El pasado 12 de febrero, la actriz volvió a convertirse en mamá en un contexto muy particular: ya estaba separada de Sebastián Graviotto, con quien terminó su relación hace casi un año, aunque mantienen un vínculo cordial.

La historia tuvo un condimento especial desde el inicio. Juana se enteró de su embarazo cuando ya no estaba en pareja con el padre del bebé. Aun así, ambos siguieron adelante acompañando el proceso, cada uno desde su lugar.

Al momento del parto, hubo una ausencia que no pasó inadvertida. Graviotto no pudo estar presente en el nacimiento porque desde hace meses se encuentra trabajando fuera del país y no logró reorganizar sus compromisos laborales para viajar. Sin embargo, eligió una forma simbólica de decir “presente”.

El mismo día en que nació su hijo, compartió en sus redes sociales la canción Beautiful Boy, el clásico que John Lennon escribió para su hijo Sean. La publicación estuvo acompañada por imágenes de nieve cayendo suavemente, un detalle que muchos interpretaron como un gesto íntimo y emotivo.

El tema no fue elegido al azar: se trata de una de las composiciones más personales del exintegrante de The Beatles, donde expresa el amor incondicional de un padre y el deseo de estar cerca, más allá de cualquier circunstancia. En ese contexto, la dedicatoria virtual fue leída como una manera de abrazar a la distancia al recién nacido.

Días antes del parto, Juana ya había sido clara al respecto cuando un seguidor le preguntó si su ex estaría presente en el nacimiento. Sin vueltas, respondió: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Así, mientras atravesaba uno de los momentos más movilizantes de su vida, la actriz transitó el parto sin la compañía física del padre de su hijo. Pero en medio de la distancia, el gesto musical dejó en evidencia que la emoción también encontró su forma de expresarse.