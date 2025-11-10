Johnny Depp, en la Argentina: las primeras fotos de su llegada

johnny depp argentina 4

Qué hará Johhny Depp en la Argentina

Johnny Depp llegó este lunes al país para presentar su más reciente película como director, "Modigliani, tres días en Montparnasse", en el marco de una agenda institucional y cultural que acompañará el estreno. La visita del actor no solo estará marcada por el cine, sino también por una serie de actividades que lo vinculan con la vida cultural y artística local.

En La Plata, Depp será recibido el miércoles por el intendente Julio Alak en un encuentro protocolar, donde será distinguido como visitante ilustre en un acto oficial. Luego, recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un sitio emblemático por su valor patrimonial, en una actividad que busca poner en valor la riqueza cultural de la ciudad y estrechar vínculos entre la gestión municipal y figuras internacionales del arte.