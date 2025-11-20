Pampita y Benjamín Vicuña se reencontraron con sus parejas en un evento: las fotos con sus reacciones

Todos posaron de buena manera ante los flashes fotográficos e incluso Pampita y Martín, quienes se reconciliaron en agosto tras unas semanas separados, se mostraron apasionados a puro beso durante la noche.

Espasandín lució un vestido color negro al cuerpo con transparencias mientras que Pampita optó por un vestido color plateado con stras también al cuerpo muy elegante.

Cabe recordar que Pampita y Benjamín siempre mantuvieron un gran vínculo tras la separación e incluso la modelo salió a bancarlo en su rol de padre tras el fuerte ataque de la China Suárez.

La Fundación Huésped es una organización argentina sin fines de lucro creada en 1989 con el fin de luchar contra el VIH, poniendo énfasis en la necesidad de crear un entorno social apropiado para que la enfermedad pueda ser sobrellevada, que trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados.

Mirá las imágenes del reencuentro de Pampita y Benjamín Vicuña.

Pampita aclaró si tiene contacto con la China Suárez y defendií a Benjamín Vicuña

Carolina Pampita Ardohain fue sincera al opinar sobre los dichos de la China Suárez contra Benjamín Vicuña en las entrevistas que brindó primero a Mario Pergolini y luego a Moria Casán, donde habló de cómo la pasó en los últimos años de relación.

"No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos voy a salir a hablar, porque la prioridad son mis hijos", dejó en claro la modelo.

Y agregó por qué salió a defender públicamente a su ex ante el duro posteo de Suárez donde lo cuestionaba duramente en el rol de padre: "En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba hablando de mis hijos también, y de cómo los paterna".

Sobre su vínculo con el actor chileno y padre de sus hijos, Pampita remarcó: "Yo te puedo hablar de cómo es mí relación con Benjamín: una comunicación muy fluida y siempre de ponernos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la crianza".

"o te sabría decir cómo es la relación de ellos (de Vicuña y Suárez), mi realidad con Benjamín es que nos llevamos muy bien, consensuamos y todo se charla en conjunto y en equipo", continuó.

Y consultada sobre cómo están las cosas con la China, la modelo explicó con sinceridad: "De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio", concluyó.