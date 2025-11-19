La emoción de Pamela David tras la romántica declaración de Daniel Vila: "Para mí era muy difícil acercarme"

Este miércoles, Pamela David se emocionó al aire en Desayuno Americano (América TV) al ver junto a la audiencia las románticas declaraciones de su marido, el presidente del grupo América Daniel Vila, en +Caras.
Este miércoles, Pamela David se emocionó al aire en Desayuno Americano (América TV) al ver junto a la audiencia las románticas declaraciones de su marido, el presidente del grupo América Daniel Vila, en +Caras.
Lo cierto es que a lo largo de la distendida charla con Héctor Maugeri, Vila abrió por completo su corazón y repasó cómo se gestó su historia de amor con Pamela David, que no fue algo inmediato dado que le llevó tiempo, paciencia y convicción. “Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer”, confió sereno y con brillo en los ojos.
“Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas”, aseguró al tiempo que confió que “el amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble”.
Claro que David no pudo evitar emocionarse al aire de su programa al escucharlo confesar lo que le pasó cuando la conoció a través de un poster. "Intuí que adentro de esa mujer tan hermosa, la mujer más hermosa, la morocha argentina, había una persona más linda todavía", vinculado a los buenos sentimientos, a las cosas sanas.
Asimismo, el empresario hizo la más romántica de las confesiones. "Logramos establecer una relación al tiempo, porque no la conocía, que ha durado hasta hoy y que todos los días, no pasa un día sin que nos digamos, no sé, 50 veces que nos amamos por día", reveló cada día más enamorado de la madre de la menor de sus hijas.
Pero claro que las cosas no fueron fáciles de entrada. Así, Daniel Vila recordó cuando le mandó de regalo un reloj por su cumpleaños. "Era el cumpleaños y ella estaba trabajando con Alejandro Fantino en Animales Sueltos en el canal, en América, para mí era muy difícil acercarme de alguna manera a un artista del canal, porque yo era su jefe y era violento, difícil", recordó.
"Se me ocurrió mandarle un regalo, un reloj, que casi me lo tira por la cabeza. Pero después me ayudó un poquito a Ale Fantino. Le dijo, esto lo hace siempre Daniel para con los artistas del canal", confió entonces con brillo en los ojos, mientras desde el estudio Pamela miraba embelesada y cada día más enamorada de su marido.
La historia de amor entre Pamela David y Daniel Vila no empezó como un cuento de hadas, pero sí con un flechazo inesperado que años después se transformó en familia. Más de una década atrás, ambos coincidían en el mismo ámbito laboral: él era presidente del canal América y ella una de sus figuras más destacadas como conductora. Sin embargo, el romanticismo nació antes de cruzarse frente a frente.
Daniel Vila confesó que se enamoró sin siquiera conocerla en persona. Todo comenzó cuando vio una foto de Pamela publicada en una revista que circulaba por la redacción del canal. Esa imagen lo impactó y desencadenó el interés que años más tarde revelaría públicamente. Pero el primer encuentro real tardaría un poco más en llegar. Según contó el empresario, su debut cara a cara fue durante una participación de Pamela en el programa Animales Sueltos. Ella, en ese momento, ni siquiera sabía quién era él, lo que generó cierta tensión inicial entre los dos.
La situación no era sencilla. La diferencia de roles dentro del canal hacía compleja cualquier aproximación. Vila reconoció que debió insistir para conquistarla, al punto de admitir que, visto desde los códigos actuales, ese nivel de insistencia podría ser interpretado de otra manera. En sus palabras, “hoy sería considerado acoso”, una reflexión que muestra cómo cambiaron las épocas y las miradas sobre las relaciones personales.
Pamela, por su parte, recordó que ese primer flechazo no se transformó inmediatamente en romance. Ambos estaban en pareja cuando se conocieron y continuaron con sus vidas por separado. El destino, sin embargo, se encargó de volver a cruzarlos años más tarde en una fiesta. A partir de ese reencuentro, las señales fueron más claras y la historia finalmente comenzó a escribirse.
Un viaje a Montevideo terminó de darle impulso al acercamiento. Vila se ofreció a llevarla, pero Pamela prefirió viajar en avión. Él no se dio por vencido: hizo reserva en tres hoteles distintos porque no recordaba en cuál se hospedaba ella, con tal de coincidir. Ese gesto, que hoy cuentan entre risas, fue el comienzo real de la relación.
Cinco años de noviazgo, una hija —Lola— y una convivencia consolidada los llevaron a dar el paso final. En 2016, Pamela y Daniel se casaron en una gran celebración en la estancia de Vila en Mendoza.