Cinco ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza en San Isidro: qué se robaron

Cuando se retiraban, dejaron tirada la mochila en la entrada de la casa. De acuerdo con la información policial, los intrusos lograron llevarse algunos perfumes.

Uno de los empleados llamó al 911 y personal de la comisaría 4ª de San Isidro, con jurisdicción en la zona de Las Barrancas, llegó al lugar para tomar testimonios y averiguar detalles de lo sucedido.

El caso quedó a cargo del fiscal adjunto Patricio Ferrari, quien convocó a agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para analizar cámaras de seguridad privadas y municipales. En varias de esas grabaciones se ve al grupo caminando por el barrio minutos antes del robo.

Los antecedentes de robo en la familia de Valeria Mazza

El nuevo episodio de robo generó preocupación en la familia Mazza–Gravier, ya que no es la primera vez que su casa queda envuelta en un hecho de inseguridad.

A finales de 2023, mientras celebraban Año Nuevo en Punta del Este, ladrones ingresaron a la propiedad y lograron abrir la caja fuerte. En aquella ocasión se llevaron joyas y otros objetos de valor que estaban guardados en el interior del inmueble. El robo fue detectado más tarde por el casero, quien también radicó la denuncia en la misma dependencia policial de San Isidro.

Cabe recordar, que el lunes la hija del periodista Mariano Grondona sufrió un violento robo en La Horqueta, lo que generó un clima de alarma adicional en la zona.

El nuevo episodio que afectó a la familia Mazza refuerza la idea de un incremento en los niveles de inseguridad y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.