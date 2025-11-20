Cinco ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza en San Isidro: qué se robaron
Según trascendió, al menos cinco delincuentes saltaron el portón e irrumpieron de la propiedad que Valeria Mazza posee en una exclusiva zona de San Isidro. Más detalles en esta nota.
20 nov 2025, 07:56
Valeria Mazza sufrió este miércoles un robo en su casa de San Isidro por parte de cinco ladrones, los cuales fueron echados a los gritos por la hija de la ex modelo.
Según informaron fuentes judiciales, la Policía bonaerense y la Justicia trabajan para identificar a los sospechosos, que quedaron registrados en cámaras de seguridad y que, según las primeras hipótesis, serían adolescentes.
El hecho ocurrió cuando un grupo de jóvenes apareció en la puerta de la propiedad y se hizo pasar por cortadores de pasto. Pocos minutos después, saltaron el portón de entrada y lograron acceder al terreno.
Ya adentro de la vivienda, tomaron una mochila que encontraron en uno de los cuartos. El momento fue visto por una de las hijas de Mazza, que estaba acompañada por una amiga y dos empleados. Al advertir la presencia de los delincuentes, comenzó a gritar y escaparon de inmediato.
Cuando se retiraban, dejaron tirada la mochila en la entrada de la casa. De acuerdo con la información policial, los intrusos lograron llevarse algunos perfumes.
Uno de los empleados llamó al 911 y personal de la comisaría 4ª de San Isidro, con jurisdicción en la zona de Las Barrancas, llegó al lugar para tomar testimonios y averiguar detalles de lo sucedido.
El caso quedó a cargo del fiscal adjunto Patricio Ferrari, quien convocó a agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para analizar cámaras de seguridad privadas y municipales. En varias de esas grabaciones se ve al grupo caminando por el barrio minutos antes del robo.
Los antecedentes de robo en la familia de Valeria Mazza
El nuevo episodio de robo generó preocupación en la familia Mazza–Gravier, ya que no es la primera vez que su casa queda envuelta en un hecho de inseguridad.
A finales de 2023, mientras celebraban Año Nuevo en Punta del Este, ladrones ingresaron a la propiedad y lograron abrir la caja fuerte. En aquella ocasión se llevaron joyas y otros objetos de valor que estaban guardados en el interior del inmueble. El robo fue detectado más tarde por el casero, quien también radicó la denuncia en la misma dependencia policial de San Isidro.