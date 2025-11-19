El importante motivo por el que la China Suárez regresó a Turquía sin su hija Rufina

Incluso hace unos días Rufina acompañó a Rocío Pardo a la prueba del vestido de novia y se mostraron muy compinches desde las redes sociales en la previa a ese gran momento familiar.

“Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito.Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Así que fue sorpresa para las dos”, indicó la actriz en declaraciones al ciclo radial Agarrate Catalina sobre la prueba del vestido con Rufi.

Y sobre la conexión con la hija de su pareja comentó: "Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad".

la china suarez rufina

Benjamín Vicuña se hartó de los ataques de la China Suárez

Benjamín Vicuña habló en Sálvese quien pueda (América Tv) tras escuchar las entrevistas de su ex la China Suárez en los programas de Moria Casán y Mario Pergolini y expresó su total tristeza por la exposición pública de su vínculo familiar con la actriz.

"No entiendo lo del otro lado. No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, supertriste. Es intimidad, fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja. No entiendo por qué tiene que estar hablando esto, no entiendo por qué el otro lado insiste sobre lo mismo, la verdad que es muy triste", manifestó el chileno visiblemente molesto por los dichos de su ex.

Y ante la declaración de la China quien sostuvo que "estaba bajo tierra" cuando apareció Mauro Icardi en su vida, Benjamín Vicuña respondió con firmeza: "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más".

"No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", continuó el actor.

Y cerró molesto por tener que seguir hablando de este tema en los medios: "Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo".