El importante motivo por el que la China Suárez regresó a Turquía sin su hija Rufina
Se conoció la razón por la que esta vez la China Suárez viajó a Turquía con Mauro Icardi pero sin la compañía de su hija mayor, Rufina Cabré.
19 nov 2025, 08:40
El importante motivo por el que la China Suárez regresó a Turquía sin su hija Rufina
La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía el martes por la noche después de pasar más de una semana en la Argentina donde el futbolista se reencontró con sus dos hijas y la actriz promocionó el estreno de la serie Hija del fuego, la venganza de la bastarda que la tiene como protagonista.
Sin embargo, este retorno de la China a Estambul se dio sin la presencia de su hija mayor, Rufina Cabré, quien esta vez no acompañó a su madre y se quedó en el país por un motivo muy especial.
Si bien la adolescente está instalada en Turquía con su madre, esta vez decidió quedarse en la Argentina ya que el 5 de diciembre será el casamiento de su papá Nicolás Cabré con Rocío Pardo.
Yanina Latorre contó así la razón por la que Rufina optó por quedarse en el país: “Es el casamiento del padre, entonces hasta que sea el casamiento de Nicolás se queda en Buenos Aires, no se vuelve con la China”.
Incluso hace unos días Rufina acompañó a Rocío Pardo a la prueba del vestido de novia y se mostraron muy compinches desde las redes sociales en la previa a ese gran momento familiar.
“Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito.Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Así que fue sorpresa para las dos”, indicó la actriz en declaraciones al ciclo radial Agarrate Catalina sobre la prueba del vestido con Rufi.
Y sobre la conexión con la hija de su pareja comentó: "Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad".
Benjamín Vicuña se hartó de los ataques de la China Suárez
Benjamín Vicuña habló en Sálvese quien pueda(América Tv) tras escuchar las entrevistas de su ex la China Suárez en los programas de Moria Casán y Mario Pergolini y expresó su total tristeza por la exposición pública de su vínculo familiar con la actriz.
"No entiendo lo del otro lado. No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, supertriste. Es intimidad, fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja. No entiendo por qué tiene que estar hablando esto, no entiendo por qué el otro lado insiste sobre lo mismo, la verdad que es muy triste", manifestó el chileno visiblemente molesto por los dichos de su ex.
Y ante la declaración de la China quien sostuvo que "estaba bajo tierra" cuando apareció Mauro Icardi en su vida, Benjamín Vicuña respondió con firmeza: "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más".
"No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", continuó el actor.
Y cerró molesto por tener que seguir hablando de este tema en los medios: "Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo".