Murió James Van Der Beek, el actor de Dawson's Creek, a los 48 años

La partida de Van Der Beek no solo marca el final de una vida, sino también el recuerdo de un actor que supo encarnar a un personaje que definió toda una generación.

dawsons creek

De qué murió James Van Der Beek

James Van Der Beek murió este miércoles a los 48 años tras enfrentar una dura lucha contra un cáncer de colon. El actor, recordado por su papel de Dawson Leery en Dawson’s Creek, había sido diagnosticado en 2023 y decidió compartir públicamente su enfermedad en 2024, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los controles médicos preventivos.

Durante más de un año y medio, Van Der Beek mantuvo informados a sus seguidores sobre los distintos tratamientos que atravesaba, mostrando con valentía cada etapa de su proceso. Sin embargo, su salud fue deteriorándose con el tiempo, hasta que finalmente perdió la batalla contra la enfermedad.

Su partida deja un vacío en la televisión y en la memoria de quienes crecieron con la serie que lo convirtió en un ícono de los años 90. Más allá de su carrera, su decisión de visibilizar su lucha contra el cáncer se convirtió en un mensaje de fuerza y conciencia para miles de personas.