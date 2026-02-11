Murió James Van Der Beek, el actor de Dawson's Creek, a los 48 años

Este miércoles se confirmó la muerte de James Van Der Beek, el recordado actor de Dawson’s Creek, a sus 48 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares del intérprete a través de sus redes sociales.
“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad u respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, escribieron.
La serie Dawson's Creek debutó el 20 de enero de 1998 en la cadena The WB y en la Argentina pudo verse por la pantalla de Sony. Con seis temporadas y 128 episodios, la ficción narraba la vida de un grupo de adolescentes en un pequeño pueblo costero, explorando temas como la amistad, el amor y el paso a la adultez. Su creador, Kevin Williamson, supo captar la sensibilidad de la época y dar voz a una generación que se identificó con los personajes.
Además de Van Der Beek, el elenco incluía a Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, quienes también alcanzaron gran notoriedad gracias a la serie. Dawson’s Creek se consolidó como una de las producciones juveniles más influyentes de finales de los 90 y principios de los 2000, dejando una huella imborrable en la televisión y en la cultura pop.
La partida de Van Der Beek no solo marca el final de una vida, sino también el recuerdo de un actor que supo encarnar a un personaje que definió toda una generación.
James Van Der Beek murió este miércoles a los 48 años tras enfrentar una dura lucha contra un cáncer de colon. El actor, recordado por su papel de Dawson Leery en Dawson’s Creek, había sido diagnosticado en 2023 y decidió compartir públicamente su enfermedad en 2024, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los controles médicos preventivos.
Durante más de un año y medio, Van Der Beek mantuvo informados a sus seguidores sobre los distintos tratamientos que atravesaba, mostrando con valentía cada etapa de su proceso. Sin embargo, su salud fue deteriorándose con el tiempo, hasta que finalmente perdió la batalla contra la enfermedad.
Su partida deja un vacío en la televisión y en la memoria de quienes crecieron con la serie que lo convirtió en un ícono de los años 90. Más allá de su carrera, su decisión de visibilizar su lucha contra el cáncer se convirtió en un mensaje de fuerza y conciencia para miles de personas.