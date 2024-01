Pamela Anderson reveló "con quién tuvo la mejor noche de su vida" y que fue en Argentina

Según el relato de Anderson, la pareja pasó la noche entera bailando, culminando en un momento que la dejó "sin aliento". Lo más notable para ella fue la autenticidad del hombre, describiéndolo como un "hombre verdadero", algo que, según sus palabras, nunca había experimentado antes.

Sin embargo, esta confesión no es la primera vez que la actriz provoca polémica con sus revelaciones. Recordada por el famoso video casero robado que mostraba sus relaciones íntimas con su entonces esposo, Tommy Lee Jones, y más recientemente retratada en la serie "Pam y Tommy", Anderson es conocida por no dejar a nadie indiferente con sus declaraciones.

Al referirse a su participación en "Los vigilantes de la playa", la actriz dejó ver su perspectiva crítica: "No sé si era buena actriz, no sabía lo que hacía. El director nos decía: ‘Fingid que es real. ¡Acción!’". Además, compartió anécdotas sobre el set, revelando que, en caso de que una escena no funcionara, simplemente decían: "Más gaviotas", y alguien lanzaba galletas.

"Siempre digo que fueron mis tetas las que tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack", bromeó Anderson. "Salvo el tinte, las tetas y los zapatos, soy de verdad".