Internaron a Guillermo Coppola y hay preocupación por su salud: qué le pasa

Además, durante su intervención en el programa, Fede Flowers recordó que el empresario arrastra algunas complicaciones de salud desde hace algunos años. En particular, mencionó el impacto que tuvo el coronavirus en su organismo.

“Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva en su momento”, señaló el periodista al reconstruir el historial reciente del exrepresentante del ídolo del fútbol argentino.

En la misma línea, Flowers también hizo referencia a otros episodios de salud que atravesó Guillermo Coppola en los últimos tiempos, vinculados a su sistema cardiovascular.

“En Mar del Plata también tuvo afecciones cardíacas. Y él siempre dice que desde el COVID a esta parte le quedaron secuelas”, concluyó el comunicador al brindar más contexto sobre el estado del empresario.

Mientras tanto, se espera la evolución de Coppola en las próximas horas, luego de esta internación que generó preocupación entre quienes siguen de cerca su actualidad.

El día que Guillermo Coppola reveló si tuvo sexo con Diego Maradona

A comienzos de 2021, Guillermo Coppola visitó el programa que Alejandro Fantino conducía en la pantalla de América TV, Fantino a la tarde, y dejó una confesión que no pasó desapercibida. En medio de una charla distendida pero cargada de sinceridad, el histórico exmanager de Diego Armando Maradona se refirió a uno de los rumores que durante años circularon alrededor de la relación que mantuvo con el ídolo del fútbol argentino.

En ese contexto, Fantino fue directo al punto y planteó una pregunta que, según reconocieron en el estudio, muchas personas se hicieron durante años. "Yo siento amor por mis amigos, los amo, no tengo sexo con ellos pero los amo. ¿Sentías amor por Diego?", le dijo el conductor al empresario, abriendo un intercambio que rápidamente captó la atención de todos.

Lejos de esquivar el tema, Coppola respondió con total franqueza y sin rodeos. "Totalmente, siempre lo dije. Amor sin sexo, y si hubiese tenido sexo, te lo digo", aseguró, marcando con claridad cuál fue la naturaleza del vínculo que mantuvo con el astro del fútbol.

En la mesa también se encontraba el periodista Luis Ventura, quien intervino para remarcar que el tema había generado muchas especulaciones a lo largo del tiempo. "Mucha gente se lo pregunta, está bueno que lo aclares", señaló, poniendo en palabras una curiosidad que había circulado durante años tanto en el ambiente mediático como entre los fanáticos.

Ante ese comentario, Coppola volvió a mostrarse relajado frente a las versiones que alguna vez lo vincularon sentimentalmente con Maradona. "Lo que quieran pensar, que lo piensen", respondió con naturalidad, dejando en claro que nunca le preocupó demasiado lo que se dijera sobre ese aspecto de su vida.

Ventura, por su parte, reforzó la idea de que el rumor había sido tema de conversación en múltiples oportunidades. "Mucha gente fantaseó y jugó con eso", comentó el periodista, aludiendo a las interpretaciones que surgieron alrededor de la estrecha relación entre el exrepresentante y el exfutbolista.

Fue entonces cuando Coppola sumó un detalle que sorprendió a los presentes y que ilustró el nivel de confianza y cercanía que existía entre ambos. "Empezamos con los picos, pero era de amor", expresó el empresario, en referencia a los gestos afectuosos que compartían.

Durante la charla, además, el exmanager del Diez recordó el momento en que decidió tomar distancia de Maradona. Según relató en el programa, esa determinación llegó después de un episodio ocurrido en una fiesta, situación que marcó un punto de inflexión en una relación que durante años había sido una de las más cercanas dentro del entorno del ídolo.

De esta manera, Coppola volvió a referirse sin filtros a su vínculo con Maradona, un lazo que atravesó momentos intensos, de profunda amistad y también de exposición mediática constante, y que todavía sigue despertando curiosidad cada vez que alguno de sus protagonistas decide hablar.