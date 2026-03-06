Moria Casán dio su veredicto del duro posteo de Graciela Alfano contra Susana Giménez: "Te cachetea con..."

"Siempre tiene una confrontación realmente provocadora Alfano. Su Giménez tiene una percepción de acoso con respecto a que le tiene envidia, que la quería matar Alfano a ella y que Alfano le hace brujerías", recordó.

"Alfano se ríe de eso y le dice vieja de mi... y le dice de todo porque dice a mi no me vas a poner el mote de mufa", continuó la conductora su análisis.

Y sobre el posteo de Alfano contra Giménez, Gustavo Méndez comentó: “La interpretación y el palazo que le tira Graciela Alfano a Susana es que la trata un poquito de rellenita. Como que el cuerpo no es hegemónico. Como que el cuerpo no es acorde a lo que tenía puesto”.

"A mí me divierte todo lo que sea confrontación estelar, son minas muy arriba, son mujeres del espectáculo reales y cada una tiene una manera de picantear. Ella juega con su belleza, pone en primer lugar el valor de su belleza y te muestra, después la lengua acompaña. Alfano te cachetea con la belleza", concluyó Moria Casán.

Embed

Yanina Latorre durísima con Graciela Alfano por su polémico posteo contra Susana Giménez

Desde su ciclo radial, Yanina Latorre fue categórica con Graciela Alfano por su polémico posteo en Instagram contra Susana Giménez, donde se metió con su físico.

"Trascendieron imágenes de Susana Giménez que eran imágenes de una campaña de una casa de apuestas", introdujo la conductora sobre el tema.

Y luego analizó sin vueltas cuestionando ese mensaje de la actriz contra la diva: "Hoy a la mañana cuando vi lo que subió Graciela Alfano.... ¿Se puede ser tan hija de pu..?".

"A Graciela alfano habría que decirle que Susana por ahí no es hegemónica omo ella ni tiene essa panza ni ese cu.. ¿Pero sabes qué pasa? La belleza no es un valor y para llegar a ser como Susana Giménez lo único que tenés que tener es talento y carisma, que a vos no te vino", continuó firme Latorre contra Alfano.

"Te metiste en la pelea Wanda-China, que son dos criaturas al lado tuyo, que podrían ser tus hijas o tus nietas, y te pusiste a decir que Wanda era gorda y que la envidiaba a la China porque era linda como vos. ¿No tenés nada que hacer Graciela Alfano? Tendrás un lomazo pero dormís querida sola", recordó picante.