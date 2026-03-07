A24.com

Preocupación por Kennys Palacios en Gran Hermano: sus compañeros lo socorrieron tras un angustiante episodio

Kennys Palacios alterna entre buenos y malos momentos dentro de la casa de Gran Hermano, y con el paso de los días el aislamiento comienza a afectarlo cada vez más. Ahora, sus compañeros debieron socorrerlo. Mirá el momento.

7 mar 2026, 19:00
Por los clips que se viralizan a diario en redes sociales, todo indica que la estadía de Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara, en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) le está resultando cuesta arriba. En más de una oportunidad se lo vio visiblemente afectado por el encierro, quebrándose en llanto y dejando entrever que el aislamiento comienza a pesarle más de lo esperado.

En las últimas horas, la situación volvió a repetirse y el estilista protagonizó un nuevo momento de angustia dentro de la casa. Según se pudo ver en distintos fragmentos que circularon en redes, Kennys no pudo contener las lágrimas y terminó desbordado, lo que encendió la preocupación entre los fanáticos del reality. Sus compañeros tuvieron que socorrerlo.

Junto a él se encontraban Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno, quienes rápidamente se acercaron para acompañarlo en ese momento de angustia. Sin embargo, fue el exfutbolista quien tomó un rol más activo, acercándose para contenerlo y dedicarle palabras de aliento mientras intentaba tranquilizarlo.

En las redes sociales, muchos comenzaron a preguntarse si Palacios tiene los días contados dentro de la casa. Los repetidos momentos de angustia y la dificultad para sobrellevar el aislamiento alimentaron las especulaciones entre los seguidores del reality.

Cómo fue la primera crisis de Kennys Palacios en Gran Hermano

En un momento de intimidad en el patio de la casa, Kennys Palacios no pudo contener la emoción y terminó quebrándose en llanto. La escena no pasó desapercibida y varios de sus compañeros comenzaron a acercarse para ver qué le ocurría, preocupados por su estado.

Quien primero se acercó a contenerlo fue Andrea del Boca, que con un tono dulce intentó saber qué le estaba pasando. "¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?", le preguntó con preocupación. Entre lágrimas, el estilista intentó explicar lo que sentía: "No lo sé. Me levanté como medio así para atrás". La actriz siguió indagando para entender el origen de su angustia: "¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?".

En ese momento, Kennys decidió sincerarse sobre el malestar que lo invadía. "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien", admitió conmovido. Frente a eso, Andrea buscó tranquilizarlo y darle ánimo: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?".

Lejos de quedarse en silencio, la actriz también quiso reforzar la confianza del participante y recordarle por qué estaba dentro del reality. "Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés, que no necesitás ser ni el maquillador o el peinador de... Que sos un tipo talentoso, que tenés mucho humor", le expresó con convicción.

Aun así, Palacios dejó en claro que la presión que siente por demostrar quién es realmente pesa más de lo que imaginaba. "Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso", reconoció. Andrea volvió a acompañarlo con palabras comprensivas: "Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, que conoce una sola parte o una sola campana".

En medio del desahogo, el estilista también dejó ver su lado más sensible y agradecido por la experiencia. "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también", confesó. Frente a ese deseo, la actriz le sugirió una alternativa para canalizar la inquietud: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".

