Se filtraron las fotos de uno de los hijos de Luis Miguel: el impactante parecido al cantante

Luis Miguel es una de las máximas estrellas de la música a nivel mundial y con una amplia trayectoria. Desde siempre, el cantante mantuvo al resguardo su vida privada con un perfil bajo en los medios.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En las redes sociales generó un gran revuelo al conocerse las imágenes actuales de Miguel, hijo del cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula.
Luis Miguel es una de las máximas estrellas de la música a nivel mundial y con una amplia trayectoria. Desde siempre, el cantante mantuvo al resguardo su vida privada con un perfil bajo en los medios.
Incluso causó una gran repercusión y éxito la serie de Netflix que lleva su nombre protagonizada por el actor Diego Boneta donde se repasan distintos momentos de su infancia, historia familiar y el éxito artístico.
En las últimas horas se generó un enorme revuelo en las redes sociales después de las imágenes que dio a conocer el programa mexicano Ventaneando al aire y desde su cuenta oficial en Instagram de uno de los hijos del cantante en la actualidad.
Luis Miguel tiene tres hijos en total, fruto de dos relaciones conocidas. La mayor es Michelle Salas (nacida en 1989), fruto de su relación con Stephanie Salas, mientras que sus dos hijos menores, Miguel (2007) y Daniel (2008), nacieron durante su noviazgo con la modelo y actriz Aracely Arámbula.
En ese contexto, se filtraron fotos actuales de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor que tuvo el cantante con la actriz Aracely Arámbula, y las mismas generaron un gran revuelo por el increíble parecido físico del joven de 19 años a su papá y también con rasgos de su madre.
En las imágenes se lo puede ver al joven de 19 años caminando por un aeropuerto, en una aparición pública poco habitual ya que tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula suelen mantener la privacidad de sus hijos.
"El joven no es idéntico a su padre tiene genes de él", "Que guapismo es igualito a su bello padre", "Es hermoso como mamá y papá", comentaron varios de los usuarios sorprendidos por el parecido físico del joven al cantante.
Ante el revuelo que generó en México la difusión de las imágenes actuales de uno de los hijos de Luis Miguel, el periodista Ricardo Manjarrez explicó en el mencionado ciclo Ventaneando que el joven se encontraba en una zona pública como un aeropuerto y que ya es mayor de edad.
“La decisión editorial fue difuminar el rostro de Daniel porque él es menor de edad. Miguel ya tiene diecinueve años. Estaban en un lugar público. No traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto", comentaron al respecto de la decisión de la difusión de las imágenes y una posible consecuencia legal.
Barbie Simons sorprendió a todos al contar al aire en Los 8 escalones (El Trece) una anécdota inesperada sobre Pampita y el famoso cantante Luis Miguel.
En el segmento del programa titulado Años musicales, la panelista mandó al frente a la conductora y reveló que el artista mexicano la habría invitado a salir.
Fue cuando Pampita pidió a los participantes que adivinaran el año de la canción Qué nivel de mujer, uno de los clásicos del cantante mexicano. “Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie”, recordó la modelo.
Barbie Simons, que estaba como jurado en el programa, no dudó en sumar detalles al respecto: “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir”.
Carolina Ardohain esquivó el tema con elegancia: “No me acuerdo nada, soy muy fan de Luismi. Estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”, comentó.
Barbie, por su parte, cerró con una frase que dejó a todos con la intriga: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”.