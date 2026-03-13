Se filtraron las fotos de uno de los hijos de Luis Miguel: el impactante parecido al cantante

miguel hijo de luis miguel 5

En ese contexto, se filtraron fotos actuales de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor que tuvo el cantante con la actriz Aracely Arámbula, y las mismas generaron un gran revuelo por el increíble parecido físico del joven de 19 años a su papá y también con rasgos de su madre.

En las imágenes se lo puede ver al joven de 19 años caminando por un aeropuerto, en una aparición pública poco habitual ya que tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula suelen mantener la privacidad de sus hijos.

"El joven no es idéntico a su padre tiene genes de él", "Que guapismo es igualito a su bello padre", "Es hermoso como mamá y papá", comentaron varios de los usuarios sorprendidos por el parecido físico del joven al cantante.

Ante el revuelo que generó en México la difusión de las imágenes actuales de uno de los hijos de Luis Miguel, el periodista Ricardo Manjarrez explicó en el mencionado ciclo Ventaneando que el joven se encontraba en una zona pública como un aeropuerto y que ya es mayor de edad.

“La decisión editorial fue difuminar el rostro de Daniel porque él es menor de edad. Miguel ya tiene diecinueve años. Estaban en un lugar público. No traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto", comentaron al respecto de la decisión de la difusión de las imágenes y una posible consecuencia legal.

miguel hijo de luis miguel

miguel hijo de luis miguel 2

Barbie Simons mandó al frente a Pampita con Luis Miguel

Barbie Simons sorprendió a todos al contar al aire en Los 8 escalones (El Trece) una anécdota inesperada sobre Pampita y el famoso cantante Luis Miguel.

En el segmento del programa titulado Años musicales, la panelista mandó al frente a la conductora y reveló que el artista mexicano la habría invitado a salir.

Fue cuando Pampita pidió a los participantes que adivinaran el año de la canción Qué nivel de mujer, uno de los clásicos del cantante mexicano. “Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie”, recordó la modelo.

Barbie Simons, que estaba como jurado en el programa, no dudó en sumar detalles al respecto: “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir”.

Carolina Ardohain esquivó el tema con elegancia: “No me acuerdo nada, soy muy fan de Luismi. Estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”, comentó.

Barbie, por su parte, cerró con una frase que dejó a todos con la intriga: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”.