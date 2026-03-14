Internaron a Darío Barassi por un fuerte dolor y preocupó a sus seguidores: "Ya Diosito..."

Darío Barassi sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde una clínica, donde reveló que debió someterse a un procedimiento médico luego de sufrir un fuerte dolor en la zona del nervio ciático.
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Darío Barassi tuvo que ser internado por un fuerte dolor que sufrió en las últimas horas y, desde la clínica, decidió contar cómo se encuentra.
Darío Barassi sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde una clínica, donde reveló que debió someterse a un procedimiento médico luego de sufrir un fuerte dolor en la zona del nervio ciático.
Desde la habitación en la que se encontraba internado, el conductor comenzó el video con una frase que generó cierta preocupación entre sus fans, aunque enseguida llevó tranquilidad: “Ya Diosito, llevame, ya está. Nah, no es nada grave. Vine a hacerme un bloqueo en el ciático ”.
El conductor detalló que la molestia comenzó luego de un golpe fuerte que recibió en la zona baja de la espalda. “Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo ”, contó.
A pesar del susto inicial, Barassi dejó en claro que el procedimiento forma parte del tratamiento para aliviar el dolor y que se encuentra bien. Incluso aprovechó el momento para agradecer la atención médica que recibió durante su estadía.
“Gracias a la gente del Mater Dei que me recibieron perfecto”, expresó el conductor, mostrando que, pese al mal momento, mantiene su sentido del humor intacto.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y colegas que le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. “¡Qué tipo divino! Pronta recuperación, hermano", “Cuidate, bebé” y “El ciático es un dolor tremendo...que te mejores muy pronto“, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.
Finalmente, el conductor recibió el alta y compartió su regreso a casa en sus historias de Instagran: “Estamos bien, ¡nos vamos!“.
El bloqueo en el nervio ciático es un procedimiento médico que se utiliza para aliviar dolores intensos en la zona lumbar, la cadera o la pierna, provocados por la irritación o inflamación de este nervio. Se trata de una práctica frecuente cuando el malestar es muy fuerte y no mejora con analgésicos comunes o reposo.
El tratamiento consiste en aplicar una inyección con anestésicos y, en muchos casos, corticoides cerca del nervio afectado o de la raíz nerviosa en la columna. El objetivo es desinflamar la zona y disminuir el dolor, permitiendo que el paciente recupere la movilidad y pueda continuar con otros tratamientos, como la kinesiología o la rehabilitación.
Por lo general, el procedimiento es rápido y lo realiza un médico especialista, muchas veces con ayuda de estudios por imagen, como ecografía o rayos X, para ubicar con precisión el punto donde debe aplicarse la medicación. En la mayoría de los casos es ambulatorio y el paciente permanece solo un breve tiempo en observación antes de recibir el alta.
Si bien el bloqueo no siempre soluciona la causa de fondo del problema, suele brindar un alivio significativo del dolor, que puede durar desde varias semanas hasta algunos meses, dependiendo del cuadro de cada persona.