Internaron a Darío Barassi por un fuerte dolor y preocupó a sus seguidores: "Ya Diosito..."

“Gracias a la gente del Mater Dei que me recibieron perfecto”, expresó el conductor, mostrando que, pese al mal momento, mantiene su sentido del humor intacto.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y colegas que le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. “¡Qué tipo divino! Pronta recuperación, hermano", “Cuidate, bebé” y “El ciático es un dolor tremendo...que te mejores muy pronto“, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Finalmente, el conductor recibió el alta y compartió su regreso a casa en sus historias de Instagran: “Estamos bien, ¡nos vamos!“.

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Qué es el bloqueo en el ciático

El bloqueo en el nervio ciático es un procedimiento médico que se utiliza para aliviar dolores intensos en la zona lumbar, la cadera o la pierna, provocados por la irritación o inflamación de este nervio. Se trata de una práctica frecuente cuando el malestar es muy fuerte y no mejora con analgésicos comunes o reposo.

El tratamiento consiste en aplicar una inyección con anestésicos y, en muchos casos, corticoides cerca del nervio afectado o de la raíz nerviosa en la columna. El objetivo es desinflamar la zona y disminuir el dolor, permitiendo que el paciente recupere la movilidad y pueda continuar con otros tratamientos, como la kinesiología o la rehabilitación.

Por lo general, el procedimiento es rápido y lo realiza un médico especialista, muchas veces con ayuda de estudios por imagen, como ecografía o rayos X, para ubicar con precisión el punto donde debe aplicarse la medicación. En la mayoría de los casos es ambulatorio y el paciente permanece solo un breve tiempo en observación antes de recibir el alta.

Si bien el bloqueo no siempre soluciona la causa de fondo del problema, suele brindar un alivio significativo del dolor, que puede durar desde varias semanas hasta algunos meses, dependiendo del cuadro de cada persona.