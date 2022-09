Internaron de urgencia a Esmeralda Mitre

Embed

Los médicos sospechan que podría tratarse de una apendicitis. Esmeralda quedará en observación hasta que pueden practicarle nuevos estudios clínicos.

Si los profesionales confirman el diagnostico, la actriz podría ser intervenida quirúrgicamente en las próximas horas en dicha institución.

Yanina Latorre fue tentada para integrar una fórmula con Alberto Samid y Esmeralda Mitre

Hace unas semanas, en medio de sus vacaciones, Yanina Latorre se comunicó con LAM (América TV) para referirse a una información que dio Alberto Samid. El empresario de la carne afirmó que estaba en conversaciones con la angelita para armar una fórmula para las próximas elecciones. "Estoy hablando con Esmeralda Mitre y Yanina Latorre para hacer una fórmula conjunta y terminar con la grieta", sostuvo.

En un audio que le envió a Ángel de Brito, la panelista fue contundente al hablar de los dichos de Samid. "Me llamó cunado estaba viniendo para Miami. Me dijo que le gustaría candidatearse, no sé para qué, y que quería contar conmigo en la fórmula", precisó.

Yanina contó que rechazó la propuesta de entrada. "Le dije que no, de ninguna manera. Le expliqué que no me interesaba la situación para nada. Nunca haría política", enfatizó.

La angelita recordó que ella se opuso cuando Cinthia Fernández anunció su precandidatura. "Iría contra mis principios, en todo sentido. Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó. Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse", sostuvo.

Por último, remarcó que no se dedicaría a la política ni con Samid ni ningún otro referente porque está lejos de incursionar en ese ámbito. "No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política. ¡Por Dios!", sentenció.