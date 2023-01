Guillermo Coppola fue internado en Mar del Plata y causó preocupación su estado de salud

Coppola, de 73 años había tenido en los últimos años inconvenientes de salud relacionado al sistema respiratorio.

Según informó Daniel Ambrosino en EPA (América TV), "Guillermo fue a la clínica Cólon de Mar del Plata porque sentía un dolor fuerte en el pecho. Quedó internado y le hicieron varios estudios".

La palabra de Guillermo Coppola tras haber sido internado en Mar del Plata

Luego de conocerse la noticia sobre su internación, Guillermo Coppola habló en exclusivo con el ciclo que conduce Nicolás Magaldi y contó qué fue lo que le pasó.

"Hay un viejo dicho que dice 'hierba mala nunca muere'", comenzó diciendo con humor el empresario. Luego detalló: "Ayer me levanté con un dolorcito bajo la tetilla derecha, podía ser un dolor muscular, por ahí posición del sueño... De todas maneras me fui después al gym a cumplir con la rutina que tengo después del covid que son los trabajos que tengo indicado por el kinesiólogo y que vengo haciendo hace más de un año y medio. Lo había abandonado un poco con eso que viajé a Qatar, pero después del mediodía seguí con ese dolor y me fui a la clínica Colón donde me hicieron de todo".

"El dolor pudo haber sido algo muscular nada más. Me hicieron tres electro, tomografía, análisis y afortunadamente está todo bien. Y ahora recién me acaban de dar el alta", comentó con alegría tras el susto que le tocó vivir.