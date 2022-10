Interrumpieron abruptamente al ex de Wanda Nara en medio de un vivo con Intrusos desde la cárcel

Embed

Mientras estaban en la nota, Rodrigo comenzó a discutir con un oficial, que le ordenó interrumpir la videollamada. "¡Uh, que susto!", exclamó la conductora, asombrada con lo que estaba ocurriendo.

"Se ve que no podía hablar. Él dijo que tenía un permiso para hablar. Estaba en la facultad de la cárcel. Creíamos que estaba todo ok, pero lo vino a buscar en vivo un oficial. Le dijo: 'no podes hacer esto'", explicó Flor.

Después de unos minutos, un compañero de Rodrigo se paró frente a la cámara y acotó: "Está solucionando el tema con el servicio penitenciario. Quieren tomar represarías, pero nosotros no los vamos a dejar porque somos estudiantes universitarios".

"Estamos en vivo. ¿Cuál es tu nombre?", preguntó Flor, intentando retomar la charla. Sin embargo, esa persona cortó la videollamada y dejó a todos sin palabras en el estudio de Intrusos. "Estamos todos impactados con esta situación", remató la conductora.

Apareció un video de Wanda Nara y L-Gante desnudos en la cama

En las últimas horas se conocieron imágenes del videoclip que grabaron Wanda Nara y L-Gante, donde se muestran enamorados y muy apasionados.

En su cuenta de Instagram, el referente de la cumbia 420 compartió un adelanto del video de El último romántico, que saldrá a la luz el jueves por su canal de YouTube.

En ese fragmento se puede ver a L-Gante y Wanda, desnudos, sin ropa, acostados y acariciándose. Al parecer, todo es parte de la historia que interpretaba el artista en dicha canción.

Desde hace un par de semanas que el referente de la cumbia y la botinera no dejan de dar indicios de un romance entre ellos. Sin embargo, hasta el momento, no confirman ni desmienten abiertamente la relación. Para algunos es todo parte de una movida de prensa.