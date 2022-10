Se filtró el video que grabaron juntos Wanda Nara y L-Gante, en medio de rumores de romance

Embed

En medio de las repercusiones por su posteo, la empresaria también le dedicó un mensaje en el muro a L-Gante: “Bajamos al barrio”, escribió junto a un significativo emoji de un corazoncito rojo.

Esta sería la canción que el artista le habría dedicado a Wanda, incluso la hermana de Zaira ya había anticipado en sus redes sociales que L-Gante le compuso una canción y él mismo admitió que se inspiró en ella para componer algunas frases.

Wanda Nara fue convocada para Gran Hermano 2022 y generó polémica entre los ex participantes

El próximo lunes, Santiago del Moro estará al frente de una nueva edición de Gran Hermano, por Telefe. A las 21.45, 18 participantes ingresarán a la casa para buscar quedarse con un premio de 15 millones de pesos.

Este año, los ex hermanitos serán parte de un ciclo que se llamará La noche de los ex, donde debatirán los momentos más polémicos de la convivencia en el juego. Pero eso no es todo. Wanda Nara también tendrá un rol importante en el formato.

"Tengo algo chiquitito para hacer en Gran Hermano, pero no como panelista", comentó la botinera en un vivo en Instagram, al ser consultada por PrimiciasYa sobre su incorporación al reality.

Este viernes, en Intrusos (América TV) hablaron con diferentes ex participantes del programa, que opinaron sin filtro sobre el rol de Wanda.

“Wanda me parece un espectáculo. Ahora, me parece a mí, digo yo, que estar en todos los programas, no sé... No lo entiendo, no lo comprendo, pero está buenísimo", afirmó Cristian U. Y agregó: "Todos las quieren tener, así que el que la tenga, felicitaciones, debe garpar y la mina es muy inteligente, es re pilla”.

Jésica Gómez, popularmente conocida como Osito, también opinó de la incorporación de Wanda a GH: “¿De verdad? Pero ¿qué le pasa a esta señora? Está copando todos los medios. Igual es un poco de envidia… La felicito, porque no hay un día que no se hable de ella. Si hay alguien que aprendió de la televisión y de los medios es Wanda”.

Por último, Diego Leonardi, ganador de Gran Hermano Famosos, sentenció: "No sé qué puede aportar Wanda Nara pero debe ser importante si la convocaron”.