Un exnovio de Wanda Nara que está preso con perpetua habló por primera vez: "Hace 18 años fuimos pareja"

“Me están preguntando a full, porque ella declaró que tiene un ex novio, que está preso, con perpetua”, arranca el mensaje.

“Así que nada, acá vengo a responder, voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar”, añadió.

“Y nada, si no lo charlé nunca es porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla, ya que ella expuso de que tiene un ex que está preso, con perpetua”, continuó.

“Quedé expuesto yo, todos los que me conocen que somos del barrio, que hace 18 años atrás fuimos pareja, así que bueno, acá estoy para responder”, cerró.

Apareció un video de Wanda Nara y L-Gante desnudos en la cama

En las últimas horas se conocieron imágenes del videoclip que grabaron Wanda Nara y L-Gante, donde se muestran enamorados y muy apasionados.

En su cuenta de Instagram, el referente de la cumbia 420 compartió un adelanto del video de El último romántico, que saldrá a la luz el jueves por su canal de YouTube.

En ese fragmento se puede ver a L-Gante y Wanda, desnudos, sin ropa, acostados y acariciándose. Al parecer, todo es parte de la historia que interpretaba el artista en dicha canción.

Desde hace un par de semanas que el referente de la cumbia y la botinera no dejan de dar indicios de un romance entre ellos. Sin embargo, hasta el momento, no confirman ni desmienten abiertamente la relación. Para algunos es todo parte de una movida de prensa.