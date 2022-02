Javier Calamaro pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el covid

"Me arriesgué a que me maten como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meternos, no en Argentina, en todo el mundo. Eso es nefasto y lo tenemos que aguantar porque si no nos matan o nos prohíben vivir", aseguró Calamaro.

El comunicado de Javier Calamaro ante sus polémicas declaraciones

Ante la polémica que generaron sus declaraciones sobre el covid, Javier Calamaro emitió un comunicado pidiendo disculpas a las personas que fueron afectadas por el virus y aclarando sus dichos.

“Quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié el sábado pasado luego de un recital. En primer lugar, me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por el Covid ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial”, escribió el músico.

Y remarcó: “En segundo lugar, quiero aclarar que simplemente di una opinión personal tal vez sesgada por casos cercanos que lo han padecido. De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema”, continuó.

“Nuevamente pido disculpas si alguien se ha sentido tocado. Seguiré escribiendo canciones que atravesaron y atraviesan muchas generaciones″, cerró su aclaración.