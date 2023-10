Jésica Cirio confesó qué siente ante la posibilidad de que Martín Insaurralde pueda ir preso

En la entrevista, la conductora de La peña de Morfi aclaró que ella puede justificar su nivel de vida y reveló qué siente ante la posibilidad de que Insaurralde vaya preso.

"El viaje podría ser una revelación, que es producto de dinero que no es bien habido o producto de la corrupción. Como exmujer y mamá de una hija en común, cuando escuchás que él puede ir a prisión, que está imputado de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, ¿qué te pasa por la cabeza?", le consultó Mauro Szeta.

"Es muy duro, es muy triste estar en esa posición, pero por eso estoy acá. Yo puedo hablar de mí. Soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida", explicó Cirio.

A lo que Milva Castellini le preguntó: "Si a vos te piden, inclusos se han inhibido bienes, ¿vos podés hablar de tus ingresos, de tus ahorros? ¿No hay nada que te inquiete?".

"Sí, por supuesto. Estoy a disposición a lo que sea necesario con respecto a lo contable de mí persona", respondió firme Jésica.

Y añadió: "Es horrible. Insisto, tengo una nena chiquita y hay muchas cosas que me sorprendieron, como los sorprendieron a ustedes. Mi proceso es difícil, porque a la vez, no puedo no decir nada".

"Dicen esto de los 20 millones (de dólares), que nunca existieron. Jamás hubo un arreglo de ese tipo ni se llegó a charlar. Esto es lo que quiero aclarar. Si bien está a la vista que soy una persona que trabaja desde chiquita en los medios, está todo a disposición, todo lo que necesiten, a nivel contable", aclaró sobre el supuesto acuerdo de divorcio millonario con su ex que trascendió en los últimos días.

Rating: cuánto midió la entrevista de Jésica Cirio en el noticiero de Telefe

Jésica Cirio rompió el silencio este viernes en una extensa entrevista en El noticiero de la gente, Telefe, en medio del escándalo que desató el viaje de su ex marido, Martín insaurralde, con la modelo Sofía Clérici a Marbella.

Luego de que se conocieron las fotos del político en un yate a puro lujo en Europa, se desataron una ola de denuncias contra el político por su patrimonio y estilo de vida y también contra la conductora, con quien tiene una hija en común, Chloe.

"Siempre tuve la misma vida, gracias a Dios me fue bien. A los 17 años me fui de mi casa a vivir sola y trabajé muchísimo, nunca dejé de hacerlo", se defendió Jésica, aclarando que ella puede justificar legalmente sus ingresos y estilo de vida.

Y la conductora de La peña de Morfi contó que luego de que se conocieran las imágenes de su ex con la modelo en el yate tuvo una breve charla con él.

En materia de audiencia, según números de Kantar Ibope, El noticiero de la gente tocó picos de 9.1 puntos (13:45 horas) contra 4.2 que registraba su competencia más cercana en El Trece, Mediodía Noticias.

Desde las 13:30 la charla de Cirio tuvo registros de más de 8.5 puntos en todo momento, liderando ampliamente la franja en ese horario. A las 13:36 Telefe marcaba 8.7 puntos mientras que El Trece, 4.2.