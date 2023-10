Rating: cuánto midió la entrevista de Jésica Cirio en el noticiero de Telefe

"Siempre tuve la misma vida, gracias a Dios me fue bien. A los 17 años me fui de mi casa a vivir sola y trabajé muchísimo, nunca dejé de hacerlo", se defendió Jésica, aclarando que ella puede justificar legalmente sus ingresos y estilo de vida.

Y la conductora de La peña de Morfi contó que luego de que se conocieran las imágenes de su ex con la modelo en el yate tuvo una breve charla con él.

En materia de audiencia, según números de Kantar Ibope, El noticiero de la gente tocó picos de 9.1 puntos (13:45 horas) contra 4.2 que registraba su competencia más cercana en El Trece, Mediodía Noticias.

Desde las 13:30 la charla de Cirio tuvo registros de más de 8.5 puntos en todo momento, liderando ampliamente la franja en ese horario. A las 13:36 Telefe marcaba 8.7 puntos mientras que El Trece, 4.2.

Jésica Cirio habló del escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clérici: "El arreglo millonario nunca existió"

Jésica Cirio rompió el silencio este viernes sobre el escándalo judicial que la tiene imputada por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en el marco de las acusaciones contra su exesposo y ahora exjefe de gabinete del gobierno de Axel Kicillof, Martín Insaurralde.

Cirio está actualmente al frente de La Peña de Morfi, uno de los ciclos más importantes de Telefe. En ese duro contexto, la modelo tomó cartas en el asunto y brindó una entrevista exclusiva a El noticiero de la gente.

La modelo habló sobre una supuesta infidelidad de Insaurralde con Clérici, o de cuándo habría comenzado realmente este vínculo amoroso. “¿Es una confirmación lo que viste el sábado?”, le preguntaron. “Me enteré igual que ustedes”, respondió.

Sobre la ruptura del matrimonio, comentó: “Una separación no se da solo por un motivo, se da por un montón de cosas. Una relación se va desgastando y el resto, un poco fue de público conocimiento. No quiero detallar nada puntualmente. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y lo que mas quiero en el mundo es protegerla y desterrar las cosas que se están diciendo, como el arreglo millonario que nunca existió”.

Y agregó: “Si bien me separé en noviembre, el duelo de una separación no es corto, es bastante largo”. “Lo que se hizo público así como les sorprendió a ustedes, me sorprendió a mi y es bastante doloroso”, señaló sobre las fotos en Marbella. “Yo preservé a mi hija, por eso decidí distanciarme, y todo esto ya es parte de su vida. Es muy doloroso”.

“No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común”, sostuvo Cirio, sobre el divorcio. “No tengo cuentas en Uruguay. Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”.

“¿Cómo era tu vida con él cuando estaban casados? ¿Vos sabías cuánto ganaba él?”, le consultaron. “Yo trabajo desde que soy chiquita -insistió Cirio-. Siempre me manejé yo. Fui una persona que me gustó tener independencia, por eso nunca dejé de trabajar. Siempre me gusto tener independencia, decisiones, ya sea irme de viaje o hacer lo que tenía ganas de hacer. Mi economía me la manejaba yo sola. No me parece un espacio para hablar acá, pero -admitió- no tengo idea de cuánto ganaba él”.

Por otro lado, sobre los viajes a Colombia, Cirio aseguró: “Son cosas que las tiene que aclarar él, yo te puedo hablar sobre mí. Mi economía era mi economía. Yo viajé mucho sola, por eso no puedo hablar de sus viajes”.