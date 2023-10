Jésica Cirio enfrentó los fuertes rumores sobre su continuidad en La Peña de Morfi

“En la separación legal, en Argentina, va a figurar que le pasa 160 mil pesos por mes y lo otro es todo por cuentas afuera. Entiendo que el artículo penal libera a la esposa o a la ex esposa de alguien de testificar contra el marido”, indicó Beto Casella.

“No sé qué le puede caber a Jésica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto”, agregó en animador. “Ponele que no a nivel Justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jésica Cirio. Yo creo que sí”, señaló, antes de leer un mensaje que le llegó en vivo.

“Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co conductora para La peña de Morfi”, dijo Beto.

“¡Qué yeta con los conductores de La peña, che!”, comentó el locutor del programa, Mariano Flax. “De Jey Mammon a Jésica Cirio. Veremos si se confirma, pero es alguien adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, cerró Beto Casella.

Embed

La palabra de Jésica Cirio tras el escándalo con Martín Insaurralde

Y tras esta fuerte versión, Cirio rompió el silencio y habló con Paula Varela para Socios del espectáculo (El Trece) y aclaró: "Con respecto a La Peña ella me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada y que sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella y le mandaron mensajes amorosos. Está todo tranquilo y este domingo irá hacer su trabajo normalmente".

Sobre la denuncia por enriquecimiento ilícito, señaló: “Dice que la AFIP le busque donde quiera, de arriba abajo, que tiene todo en blanco. Dice que en si miran su Instagram, está explotada de marcas que trabajan con ella”, contó la panelista.

Seria, Paula continuó: “Yo le pregunté ‘¿no estás asustada con que te investiguen?’. Y ella me dice ‘no, para nada’. Tiene la certeza de que todo su dinero es de haber trabajado, que tiene todo prolijo y en orden”.

“También me tiró el nombre de otra amante de Martín. Ella me da un nombre, de una relación que tuvo este último año, cuando estaba con ella”, señaló Paula Varela, picante.

Por último, detalló: “La otra persona es muy conocida. Pero ella no sé si quiere que dé el nombre. Sería un escándalo. Ya estuvo con otro político. Esto a Jésica se lo dice un abogado cercano”.